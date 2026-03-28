El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba

El periodista Marcelo Grandio buscó intervenir ayer de modo directo en la declaración de Vanesa Tossi, la secretaria de Agustín Issin, el piloto que llevó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.

Según pudo saberse de fuentes judiciales, mientras la mujer declaraba en la Justicia, el comunicador de la TV Pública y amigo de Adorni le escribió unos mensajes en los que le preguntaba si podía “llamarla”.

“¿Vane, estás? Te puedo llamar?”, fue uno de los mensajes. Ante la falta de respuesta, el otro fue “Ok, bueno, beso”.

En un tercer envío, Grandio le pidió: “Cuando puedas, comunicate conmigo”.

“Una invitación”

La secretaria del piloto no sólo ratificó el circuito de pago al igual que su jefe, sino que aseguró que Grandio pretendió que la empresa desconociera la existencia del viaje de vuelta y que no pidió la factura. Además dijo que el periodista de la TV Pública y amigo del exvocero presidencial la acusó de filtrar la información a los medios, cuestión que negó de plano.

Tossi, que facturó el tramo de regreso desde Punta del Este a Buenos Aires, declaró también ante la Justicia que el viaje se trató de una “invitación de Marcelo Grandio”. Según explicó, desde el inicio el periodista le había señalado que el traslado sería una invitación para Adorni e incluso le pidió que no se emitiera factura, aunque desde la empresa aeronáutica le indicaron que el servicio debía documentarse de todos modos.

Esa formulación, según surge de la propia investigación, implica que el periodista habría asumido el pago del traslado y cobra relevancia porque contrasta con lo expresado públicamente por el jefe de Gabinete, quien aseguró en conferencia de prensa que se había hecho cargo de sus gastos y los de su familia.

Por su parte, Issin declaró un día antes en Comodoro Py y confirmó que el pago del traslado estuvo a cargo de Grandio.

Se trata del piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este, y quien tuvo que prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo.

Según la información en el expediente, Issin compró el paquete de vuelos el 9 de febrero.

La Justicia busca determinar si el pago de Grandio respondió a dádivas o intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde de todos modos se desvinculó.

retiro de documentación en la TV Pública

En un nuevo avance de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó ayer en el edificio de la TV Pública con un oficio judicial.

El objetivo del procedimiento, ordenado por el juez Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora perteneciente al periodista Grandio, como se dijo, amigo de Adorni.

Fuentes judiciales confirmaron que el requerimiento de información no se limitó solo a los montos de los contratos, sino también a los mecanismos de control laboral.

La Justicia solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandío, para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si se trataba de una estructura de beneficios irregulares.