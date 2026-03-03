Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Quilmes

Alerta en Quilmes por la desaparición de una adolescente de 16 años

Alerta en Quilmes por la desaparición de una adolescente de 16 años
3 de Marzo de 2026 | 07:35

Una profunda preocupación recorre el partido de Quilmes tras la desaparición de Kiara Celeste Martínez, una adolescente de 16 años de quien se desconoce su paradero desde el pasado 26 de febrero de 2026. 

Ante la falta de noticias sobre su ubicación, familiares y allegados han iniciado una intensa campaña de difusión para dar con su paradero. La situación ha sido catalogada como urgente, y se ha solicitado a la comunidad quilmeña y a los vecinos de zonas aledañas máxima colaboración para aportar cualquier dato que permita localizarla.

Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad ya han sido notificadas del caso y se encuentran trabajando en la búsqueda. En este contexto, se solicita a toda persona que pueda tener información fehaciente sobre el paradero de Kiara Celeste Martínez que se comunique de manera inmediata con la policía local o llame a la línea de emergencias 911 para dar aviso.

La difusión de la imagen y los datos de la menor resulta fundamental en estas horas críticas para agilizar el proceso de hallazgo. Se insta a la población a compartir esta información para ampliar el radio de búsqueda y facilitar que la adolescente pueda reencontrarse con su familia a la brevedad.

