Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar

Resulta que, Benjamín Vicuña está en pleno momento de ensayos de la obra Secreto en la Montaña, que se estrenará en mayo de este 2026.

En ese contexto, habría asistido con su equipo y amigos a comer a un conocido restaurante, con un arreglo previo, pero como se habría abusado de lo acordado, todo habría terminado mal.

Allí, el periodista Pepe Ochoa contó de manera enigmática lo que sucedió: "Fue el famoso con su nuevo elenco. Esperaban seis, fueron catorce. Desde el restaurante le dicen que le hacían el canje por 6 y los otros 8 tenían que pagar". "Él no pagó, sacó su carta de figurón, les dijo que solo iba a pagar las bebidas que tomen y ellos aceptaron. Las discusiones entre los dueños y el actor comenzaron a subir de tono. Se fueron sin pagar y es persona non grata en ese lugar", relató el mencionado panelista de la tele.

"Este famoso es Benjamín Vicuña", lanzó luego Pepe Ochoa, al tiempo que agregó: "Se va a enojar porque no le gusta que hablen así de él".

Por último, se esperaba que por estas horas, Benjamín Vicuña, acceda a una aclaración pública de lo sucedido en este confuso episodio.