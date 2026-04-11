Puntajes, uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha en el triunfo ante el Tatengue

F. Muslera (6): Fue sorprendido en el gol de Unión lo mismo que sus compañeros. Después de eso fue importante para empujar a su equipo.

Eros Mancuso (5): Irregular partido del lateral, que comenzó mejor de lo que terminó. En el segundo tiempo Del Blanco le generó muchos poblemas.

R. Funes Mori (5): Ganó bastante en el juego aéreo y no desentonó en su dupla con Núñez. La inectividad lo hizo dejar la cancha a falta de 20 minutos.

Santiago Núñez (5): Volvió a jugar después de varias semanas y si bien le costó entrar en juego cumplió en su duelo contra Tarragona y Estigarribia. Puro corazón.

Joaquín Pereyra (5): Correcto partido del juvenil que dejó la piel en cada pelota y salvo en pocas oportunidades siempre ganó en los duelos. Hasta se animó a rematar al arco. Se fue acalambrado.

gabriel neves (5): No fue la salida que necesitaba el equipo. No siempre estuvo bien ubicado para recibir. Y falló demasiado en sus pases.

José Sosa (4): el ritmo que tuvo el partido y la presión de Unión le costaron mucho al capitán que llevaba mucho sin jugar. Se tuvo que ir reemplazado.

Alexis Castro (5): no le pudo aportar lo que sí le dio al equipo en otros partidos. Alternó buenas y malas, pero pasó bastante desapercibido.

Brian Aguirre (7): jugó por la izquierda y fue determinante. Fabricó el gol de Pérez y luego participó del segundo tanto. También se tiró por derecha y estuvo picante.

Fabricio Pérez (6): marcó el gol del empate y siempre fue el jugador que insinuó más jugando por la banda derecha. Tiró lujos, aunque tiene que aprender a pasar la pelota también.

Adolfo Gaich (5): solo y con poca asistencia casi que no participó del juego. Se fue reemplazado a falta de 30 minutos.

Ingresaron

Lucas Alario (5): entró por Gaich y no lo buscaron demasiado.

M. Amondarain (7): entró muy bien al partido. Le cambió la cara al equipo y tuvo el gol en el final.

Gastón Benedetti (5): marca por la izquierda y poco más.

Tiago Palacios (5): manejó la pelota por momentos.

l. González Pirez (6): aportó experiencia y calma en el momento justo.

Promedio: 5,40