"Bajá un cambio”: la nueva campaña vial para generar conciencia en La Plata

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En una iniciativa busca concientizar sobre el respeto a las normas de tránsito y promover una conducción responsable para reducir los siniestros en la ciudad, el Municipio de La Plata lanzó una campaña de seguridad vial con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y reducir los accidentes en la vía pública.
La iniciativa, que se difunde a través de medios de comunicación y redes sociales bajo el lema “Bajá un cambio, un minuto no vale la vida”, busca interpelar a los conductores y promover hábitos responsables.
Según precisa el spot, cada año 73 vecinos mueren en siniestros viales en la ciudad, una cifra que refleja la gravedad de la problemática y la necesidad de reforzar la prevención.
En este sentido, las piezas recuerdan la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos: 60 kilómetros por hora en avenidas y 40 en calles, como una medida clave para reducir riesgos.
“Lo que hacés cuando manejás, importa”, remarca la iniciativa impulsada por la gestión del intendente Julio Alak, y cierra con un llamado a la responsabilidad individual, promoviendo una circulación más segura para todos.
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