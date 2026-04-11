Villa Elvira dio rienda anoche a los festejos por su 118º aniversario

Villa Elvira comenzó a celebrar anoche 118° aniversario y se espera para este fin de semana una serie de actividades que convocarán a vecinos, instituciones y autoridades para fortalecer los lazos comunitarios y poner en valor la historia de la localidad.



Las propuestas comenzaron en viernes con una cena organizada por instituciones locales en el Club Villa Elvira, ubicado en 120 y 75, que contó con presentaciones artísticas a cargo del grupo de danzas italianas Terra Nostra y el conjunto de danzas paraguayas Néike Jeroky, además de música en vivo con la cantora de tango Gisela Magri.



El evento también incluyó un reconocimiento a las creadoras del escudo de la localidad y un cierre a puro ritmo con el espectáculo de cumbia de Los Cartageneros, que aportarán alegría y baile para coronar una noche de celebración compartida.



Los festejos continuarán el domingo a las 11:30 con una misa y tedeum en la parroquia Nuestra Señora de Caacupé y San Roque González, presidida por monseñor Federico G. Wechsung, obispo auxiliar de La Plata.



Finalmente, el jueves a las 20:00 el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires llevará adelante una gala especial en el Teatro Katarois de 9 entre 81 y 82, con la participación de la reconocida cantautora Teresa Parodi y el acompañamiento de la Municipalidad.



De esta manera, Villa Elvira conmemorará un nuevo aniversario con propuestas que combinan tradición, cultura y encuentro comunitario, reafirmando el sentido de pertenencia y la identidad de la localidad.