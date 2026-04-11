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Persecución, fuga y una moto robada recuperada en la zona oeste de La Plata

Persecución, fuga y una moto robada recuperada en la zona oeste de La Plata
11 de Abril de 2026 | 12:01

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Un operativo policial en la ciudad de La Plata terminó con una persecución y la recuperación de una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo por robo.

El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 22 horas, cuando personal del Grupo de Prevención Motorizada (G.P.M.) detectó un motovehículo que circulaba a alta velocidad por avenida 38. Ante esta situación, los efectivos intentaron identificar al conductor, quien hizo caso omiso a la orden de detenerse y emprendió la fuga.

A partir de allí se inició un seguimiento controlado que se extendió por varias cuadras y finalizó en la intersección de 38 y 161, donde finalmente lograron interceptar el rodado.

Según fuentes oficiales, la motocicleta —una Bajaj Rouser N250 de color rojo— presentaba un pedido de secuestro activo por robo/hurto simple desde el pasado 26 de febrero de 2026.

El conductor, un joven de 18 años, viajaba acompañado por una menor de 17. Ambos fueron interceptados en el lugar y quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar las responsabilidades en el hecho.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que el rodado era utilizado y si los involucrados tienen relación directa con el robo denunciado.

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