Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades
Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades
VIVO.- Se realiza la Asamblea en la UNLP para elegir presidente
La renuncia de un veedor de AFA hace ruido ante supuesto desinterés oficial por las cuentas de Tapia y Toviggino
Villa Elvira dio rienda anoche a los festejos por su 118º aniversario
VIDEOS | FOTOS.- Así fue el tenso y emotivo "regreso a casa" de los astronautas del Artemis II tras la misión a la Luna
El capítulo final de “Outlander”: “Nunca es un adiós definitivo”
Persecución, fuga y una moto robada recuperada en la zona oeste de La Plata
Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Caso Loan | Se conoció la fecha del juicio por "sustracción y ocultamiento" del niño de Corrientes
VIDEO. En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7
Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
Nutricionistas, sexólogos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Sábado inestable en La Plata con humedad y chances de chaparrones
La agenda deportiva del sábado con toda la info: eventos, horarios y transmisión
Crimen de Néstor Copoletti: el jardinero acusado se negó a declarar
Piden informes sobre anomalías en el cobro de infracciones viales
Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy sábado con EL DIA
Preocupación en el oficialismo por el impacto que está teniendo el caso Adorni
Polémica por la prioridad para los porteños sobre los bonaerenses en CABA
Adorni, entre el respaldo de Milei y la presión política para que deje el cargo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un operativo policial en la ciudad de La Plata terminó con una persecución y la recuperación de una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo por robo.
El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 22 horas, cuando personal del Grupo de Prevención Motorizada (G.P.M.) detectó un motovehículo que circulaba a alta velocidad por avenida 38. Ante esta situación, los efectivos intentaron identificar al conductor, quien hizo caso omiso a la orden de detenerse y emprendió la fuga.
A partir de allí se inició un seguimiento controlado que se extendió por varias cuadras y finalizó en la intersección de 38 y 161, donde finalmente lograron interceptar el rodado.
Según fuentes oficiales, la motocicleta —una Bajaj Rouser N250 de color rojo— presentaba un pedido de secuestro activo por robo/hurto simple desde el pasado 26 de febrero de 2026.
El conductor, un joven de 18 años, viajaba acompañado por una menor de 17. Ambos fueron interceptados en el lugar y quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar las responsabilidades en el hecho.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que el rodado era utilizado y si los involucrados tienen relación directa con el robo denunciado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí