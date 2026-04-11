Tras el choque y fuga de gas en La Plata, estudiantes piden ayuda para afrontar una reparación millonaria

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Un automóvil, un Toyota Corolla, se incrustó el martes pasado contra el frente de una vivienda ubicada en calle 4 entre 61 y 62, en La Plata, y provocó la destrucción de la casilla de gas. El impacto generó una fuga que obligó a evacuar de urgencia a los residentes y derivó en la interrupción total del suministro en la propiedad.
El inmueble funciona como sede de la comunidad estudiantil de Carlos Casares en la ciudad. Tras el siniestro, personal de emergencia controló la situación y la empresa prestataria retiró el medidor, dejando el lugar sin servicio de gas.
Como consecuencia, quienes viven allí permanecen desde entonces sin agua caliente ni posibilidad de cocinar. La situación se agravó luego de recibir el presupuesto para las reparaciones necesarias: solo la mano de obra fue estimada en $3.200.000, un monto que excede las posibilidades económicas de la institución.
Desde la comisión directiva del centro explicaron que el espacio se financia únicamente con aportes mensuales de bajo costo realizados por los propios residentes, lo que dificulta afrontar una erogación de esa magnitud.
Ante este escenario, los estudiantes impulsaron distintas acciones para reunir fondos. Entre ellas, una colecta virtual a través de redes sociales, la organización de una rifa solidaria y la difusión del caso para ampliar el alcance del pedido de ayuda.
Según indicaron en un comunicado, decidieron hacer pública la situación al constatar que el problema supera sus posibilidades y afecta de manera directa las condiciones básicas de vida dentro de la residencia.
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Para colaborar o solicitar información, se encuentran disponibles los contactos de Ornella Jaime (2396-517245) y Santiago Milla (2395-405622).
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