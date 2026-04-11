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Política y Economía |CITAN AL CONTRATISTA QUE REFACCIONÓ LA CASA DEL COUNTRY INDIO CUÁ

Adorni, en la mira: buscan el origen de su dinero

La justicia apunta a la compra y la refacción de una vivienda en un barrio privado de Exaltación de la Cruz y a otros movimientos patrimoniales realizados por el funcionario

Adorni, en la mira: buscan el origen de su dinero

La casa en Exaltación de la Cruz de Manuel Adorni / Web

11 de Abril de 2026 | 05:39
Edición impresa

El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con nuevas medidas en la investigación patrimonial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti. En ese marco, citó a declaración testimonial al contratista que habría estado a cargo de las refacciones realizadas en la casa del barrio privado Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

El constructor, Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, deberá presentarse el próximo 24 de abril en los tribunales federales de Comodoro Py con documentación destinada a reconstruir el circuito de contratación, ejecución y financiamiento de los trabajos realizados en el lote 380 del country.

Según el requerimiento fiscal, deberá aportar presupuestos, contratos, órdenes de trabajo, facturas, comprobantes de pago y cualquier otro documento que permita determinar el costo total de la obra y la forma en que fue financiada.

La investigación busca establecer si los movimientos financieros vinculados a la adquisición de la propiedad y a las reformas realizadas se corresponden con los ingresos declarados por Adorni como funcionario público.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, la vivienda del barrio privado habría sido comprada mediante un préstamo privado de 100.000 dólares, gestionado por la escribana Adriana Nechevenko. Ese crédito tendría una tasa de interés del 11% anual y debería cancelarse en noviembre de este año.

En paralelo, el fiscal intenta determinar el valor real del inmueble y comparar esos datos con las declaraciones patrimoniales presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

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EXPENSAS Y PAGOS BAJO ANÁLISIS

Otra de las líneas de investigación apunta a los pagos vinculados al country. La fiscalía solicitó a la administración de Indio Cuá información sobre el ingreso al barrio, que asciende a unos 5.000 dólares, y sobre el pago de las expensas correspondientes al lote investigado.

El requerimiento incluye detalles sobre las modalidades de pago, los comprobantes y la identificación de las cuentas de origen de los fondos utilizados. Según datos publicados, las expensas rondarían los 700.000 pesos mensuales y figurarían a nombre de Angeletti.

Operaciones bajo la lupa

La causa también analiza otras operaciones inmobiliarias realizadas por el matrimonio. Entre ellas aparece la compra de un departamento en Caballito por 230.000 dólares, operación que habría sido financiada en parte mediante una hipoteca privada sin intereses por 200.000 dólares.

La fiscalía intenta determinar si el origen de los fondos utilizados en esas transacciones está debidamente justificado y si existe correspondencia entre los movimientos patrimoniales y los ingresos declarados por el funcionario.

En este contexto, el Ministerio Público también convocó a otros testigos vinculados con las operaciones inmobiliarias, entre ellos vendedores de los inmuebles involucrados. Todos deberán presentarse con documentación que permita acreditar el origen de los fondos y las condiciones de las transacciones.

La investigación se inició a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito presentada por la diputada Marcela Pagano. A pedido de la fiscalía, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa para profundizar el análisis de su situación patrimonial.

 

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