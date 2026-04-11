Ráfaga de tiros y heridos en Berisso: cayó un sospechoso y le secuestraron armas

Un operativo policial realizado en las últimas horas en Berisso derivó en la detención de un joven de 17 años, en el marco de una causa por homicidio agravado vinculada a un violento episodio ocurrido meses atrás y que, según se investiga, incluyó una ráfaga de disparos.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de la zona de 640 entre 130 y 131, donde efectivos de distintas áreas policiales concretaron un allanamiento ordenado por la Justicia. Durante el operativo, además de la detención, se secuestraron armas de fuego —entre ellas una pistola y un revólver—, municiones de distintos calibres, vainas servidas y prendas de vestir que serían de interés para la causa.

La investigación se remonta a un hecho ocurrido en la zona de 93 entre 129 y 130, también en Berisso, donde dos hombres resultaron gravemente heridos de arma de fuego durante la madrugada. Uno de ellos recibió un disparo en el abdomen y el otro en una pierna.

De acuerdo a las actuaciones policiales, el episodio se inició tras reiterados llamados al 911 que alertaban sobre una gresca entre varios individuos. En un primer momento, los móviles que acudieron al lugar no lograron intervenir debido a que fueron atacados con piedras y botellas por un grupo numeroso de personas, lo que obligó a los efectivos a replegarse.

Minutos más tarde, nuevas comunicaciones advirtieron sobre la presencia de personas heridas de bala en el mismo sector. Finalmente, y tras insistir con el operativo, la Policía logró ingresar y constatar la situación, mientras que ambulancias del SAME trasladaron a los heridos para su atención médica.

La mecánica del ataque es materia de investigación, aunque las primeras reconstrucciones indican que los agresores se movilizaban en motocicletas y efectuaron múltiples disparos, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada.

Con el avance de la causa, la Justicia ordenó allanamientos y medidas que en las últimas horas permitieron concretar una detención y el secuestro de elementos considerados clave para esclarecer el hecho.

La investigación continúa para determinar la participación de otros posibles implicados y establecer con precisión cómo se desarrolló el ataque.