Ráfaga de tiros y heridos en Berisso: cayó un sospechoso y le secuestraron armas

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain
Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain
La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030
La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros
La Plata: le robaron la bicicleta a un estudiante del interior, la usaba para ir a la facultad
Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos
La Suprema Corte bonaerense dejó firmes las multas contra Rappi y Pedidos Ya
“Somos la policía”: el engaño de una banda que atacó en La Plata
Triunfazo de La Plata en el Top 14: todos los resultados del rugby
Tras el choque y fuga de gas en La Plata, estudiantes piden ayuda para afrontar una reparación millonaria
Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades
La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más
Villa Elvira dio rienda anoche a los festejos por su 118º aniversario
VIDEOS | FOTOS.- Así fue el tenso y emotivo "regreso a casa" de los astronautas del Artemis II tras la misión a la Luna
Tragedia en la ruta 227: murió un matrimonio y tres cadetes de policía heridos
Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo
Crimen de Néstor Copoletti en La Plata: el jardinero acusado se negó a declarar
La renuncia de un veedor de AFA hace ruido ante supuesto desinterés oficial por las cuentas de Tapia y Toviggino
Nutricionistas, sexólogos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Persecución, fuga y una moto robada recuperada en la zona oeste de La Plata
"Bajá un cambio”: la nueva campaña vial para generar conciencia en La Plata
El capítulo final de “Outlander”: “Nunca es un adiós definitivo”
Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
Siguen los cierres en La Plata: bajan la persiana una histórica zapatería y un local de ropa del centro
Caso Loan | Se conoció la fecha del juicio por "sustracción y ocultamiento" del niño de Corrientes
VIDEO. En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua
Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7
Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un operativo policial realizado en las últimas horas en Berisso derivó en la detención de un joven de 17 años, en el marco de una causa por homicidio agravado vinculada a un violento episodio ocurrido meses atrás y que, según se investiga, incluyó una ráfaga de disparos.
El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de la zona de 640 entre 130 y 131, donde efectivos de distintas áreas policiales concretaron un allanamiento ordenado por la Justicia. Durante el operativo, además de la detención, se secuestraron armas de fuego —entre ellas una pistola y un revólver—, municiones de distintos calibres, vainas servidas y prendas de vestir que serían de interés para la causa.
La investigación se remonta a un hecho ocurrido en la zona de 93 entre 129 y 130, también en Berisso, donde dos hombres resultaron gravemente heridos de arma de fuego durante la madrugada. Uno de ellos recibió un disparo en el abdomen y el otro en una pierna.
De acuerdo a las actuaciones policiales, el episodio se inició tras reiterados llamados al 911 que alertaban sobre una gresca entre varios individuos. En un primer momento, los móviles que acudieron al lugar no lograron intervenir debido a que fueron atacados con piedras y botellas por un grupo numeroso de personas, lo que obligó a los efectivos a replegarse.
Minutos más tarde, nuevas comunicaciones advirtieron sobre la presencia de personas heridas de bala en el mismo sector. Finalmente, y tras insistir con el operativo, la Policía logró ingresar y constatar la situación, mientras que ambulancias del SAME trasladaron a los heridos para su atención médica.
La mecánica del ataque es materia de investigación, aunque las primeras reconstrucciones indican que los agresores se movilizaban en motocicletas y efectuaron múltiples disparos, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada.
LE PUEDE INTERESAR
Un jugador de Gimnasia de Jujuy fue detenido por gritar “bomba” dentro de un avión
Con el avance de la causa, la Justicia ordenó allanamientos y medidas que en las últimas horas permitieron concretar una detención y el secuestro de elementos considerados clave para esclarecer el hecho.
La investigación continúa para determinar la participación de otros posibles implicados y establecer con precisión cómo se desarrolló el ataque.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí