Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense



El gobierno de Javier Milei atraviesa, quizás, la etapa más compleja desde que le tocó asumir las riendas de la Nación. Lo marcan los diversos sondeos de opinión que indican que la adhesión ciudadana a la gestión libertaria se ubicó en los últimos dos meses en uno de sus escalones más bajos, superada con amplitud por el rechazo a las políticas oficiales.

La economía, que en diversos sectores clave sigue en retroceso, abona a ese sentimiento que expresa un abanico social en crecimiento. El último dato correspondiente a la industria, por caso, es revelador: el índice de producción correspondiente a febrero de 2026 mostró un desplome de 8,7% respecto a igual mes de 2025.

Los derrapes del Gobierno en términos políticos también hacen lo suyo. El caso que envuelve al jefe de Gabinete Manuel Adorni, no sólo horada la credibilidad de una administración que hizo de la honestidad una bandera. También está generando una serie de movimientos subterráneos y estrategias de laboratorio que podrían tener un impacto fuerte en la política bonaerense.

Al Gobierno nacional se le ha generado un hueco importante. Sea cual fuere la suerte judicial de Adorni, muy pocos dirigentes creen que le aguarde un futuro político venturoso. El todavía funcionario era un número puesto para competir por la jefatura porteña más aún luego de la victoria de la lista que encabezó en las legislativas del año pasado donde derrotó al PRO. En medio de denuncias y acumulaciones patrimoniales opacas, los tiempos han cambiado dramáticamente para el ex vocero presidencial y para la propia administración libertaria.

En algunas usinas oficiales se habla de que podría estar en marcha un proceso político tendiente a cubrir la vacante que dejaría el Adorni candidato y su potencialidad electoral menguada. Por las dudas, en medio de los avatares y la silenciosa defensa oficial del todavía funcionario, la que decidió acelerar fuerte es Patricia Bullrich.

La senadora nacional no descarta competir por la jefatura de Gobierno porteño. Mide bien y estaría dispuesta a asumir ese rol, pero en su contra juega un contrapeso poderoso: Karina Milei. La hermana del Presidente se distanció hace un tiempo de la ex ministra de Seguridad y su palabra, se sabe, tiene una incidencia determinante en las decisiones que adopta el Presidente.

Los libertarios estarían mirando a la Provincia en busca de un nombre. Es allí donde podría moverse el tablero bonaerense: diversas fuentes hablan de que se estaría observando el perfil de Diego Santilli. El ministro del Interior ha dicho que le gustaría ser candidato a gobernador, pero también aquilata una vasta experiencia como funcionario en diversas administraciones de la ciudad de Buenos Aires de la mano del PRO.

Ese eventual movimiento le vendría de perlas a Karina Milei: dejaría liberado el camino para que su hombre de confianza en la Provincia, Sebastián Pareja, corra en solitario por la candidatura a gobernador.

CANDIDATURA

El diputado nacional y presidente bonaerense de La Libertad Avanza anhela esa candidatura. Pero mientras tanto, libra su propia batalla contra Las Fuerzas del Cielo que lidera Santiago Caputo en sintonía con la que comanda la hermana del Presidente en el gabinete nacional.

La Legislatura, en especial la Cámara de Diputados, es el teatro de operaciones de una disputa que estaría en su estación final.

La mayoritaria tropa de diputados de Pareja busca correr de la presidencia del bloque a Agustín Romo, uno de los referentes bonaerenses de Santiago Caputo. Sobre Romo aparecen reproches de todo tipo. El que casi no vendría a La Plata es, si se quiere, el más leve.

“Lo estamos resolviendo”, dicen en el esquema del parejismo. Quizás Romo tenga algún destino nacional. Faltaría el OK de Karina Milei para que la operación de salida se termine de ejecutar. Ese movimiento allanaría el camino para que el sector de Pareja tenga el control total de los bloques legislativos. Una avanzada más en pos de la construcción de una eventual candidatura.

El posible repliegue del referente del caputismo es también parte de aquella embestida de Karina Milei contra la tropa celestial de Caputo que el caso Adorni de alguna forma puso entre paréntesis. Una tregua que, parece, está cerca de quebrarse al menos en la Provincia.