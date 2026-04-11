El Pincha va por la recuperación en UNO: formaciones, hora y TV

Con la premisa de volver al triunfo, y con un equipo alternativo, Estudiantes recibe a Unión de Santa Fe en el Estadio UNO esta tarde a partir de las 17.15, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura. La transmisión televisiva se podrá seguir a través de TNT Sports, mientras que en otras alternativas, transmite el equipo de la Supertransmi por FM La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI) .

El Pincha volvió a entrar en una zona de altibajos. Tras dos victorias consecutivas, el equipo dirigido por Alexander Medina navega en aguas turbulentas. Puertas adentro, la derrota ante San Lorenzo no cayó para nada bien, ya que con ese resultado dejó pasar la chance de treparse a lo más alto del grupo. Sin embargo, el empate del miércoles ante Independiente Medellín en Colombia, en el debut por Copa Libertadores, dejó sensaciones ambiguas: por un lado, la conformidad por sumar fuera de casa; por el otro, la bronca de no haber podido sostener la ventaja en un partido donde fue superior en varios tramos.

En este contexto, el conjunto albirrojo apenas tuvo una jornada de trabajo tras su regreso al país, por lo que el cuerpo técnico apostará a la rotación para dosificar cargas y evitar riesgos físicos. El calendario no da respiro y el próximo martes tendrá un nuevo compromiso por el certamen continental frente a Cusco FC, lo que obliga a administrar energías en un plantel que viene sintiendo el trajín de la seguidilla.

Por eso, esta tarde buscará pasar la página ante un rival que llega envalentonado, con dos triunfos consecutivos entre el torneo local y la Copa Argentina. Además, el encuentro tendrá un condimento extra: en caso de ganar, Unión superará a Estudiantes en la tabla, lo que le suma presión a un Pincha que no quiere seguir cediendo terreno en el primer grupo del Apertura.

Con relación a lo estrictamente futbolístico, el entrenador dispondrá un equipo mayormente alternativo, con pocos nombres habituales. Las presencias de Fernando Muslera en el arco y Tiago Palacios en ofensiva aparecen como las principales referencias de una formación que combinará juventud y futbolistas con menor rodaje.

En defensa, Eros Mancuso y el juvenil Joaquín Pereyra asoman con chances de ser titulares en los laterales, mientras que en la zaga el ingreso de Santiago Núñez será obligado tras la expulsión de Tomás Palacios ante San Lorenzo. Su acompañante saldría entre Valente Pierani y Ramiro Funes Mori, en una decisión que el DT terminará de definir sobre la hora.

Por su parte, en la mitad de la cancha, José Sosa y Gabriel Neves se perfilan como ejes del equipo, aportando experiencia y orden en un mediocampo que tendrá variantes. Más adelante, nombres como Fabricio Pérez, Adolfo Gaich, Joaquín Tobio Burgos y varios juveniles pelean por un lugar, en una estructura que buscará sostener la intensidad sin perder equilibrio.

Así, con un once alternativo y la cabeza dividida entre el torneo local y la Copa, Estudiantes intentará reencontrarse con la victoria en UNO y llegar con mejores sensaciones al próximo desafío internacional. Una prueba exigente en medio de un calendario que no da tregua.

Formaciones Estudiantes vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Joaquín Pereyra; Gabriel Neves, José Sosa, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Brian Aguirre y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Unión: Matías Mansilla; Emiliano Álvarez, Maizon Rodriguez, Juan Ludueña, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Hora: 17.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Perez

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Jorge Luis Hirschi

UNIÓN LLEGA CON UN CAMBIO OBLIGADO A UNO

Unión de Santa Fe, dirigido por Leonardo Carol Madelón, visita nuevamente la capital bonaerense, un suelo que conoce bien tras su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata. El Tatengue llega en alza a este compromiso, luego de derrotar 2-0 a Deportivo Riestra en la fecha pasada. Además, días antes, dejó en el camino a Agropecuario Argentino por la Copa Argentina.

Con respecto al equipo, el DT realizará una modificación obligada en el lateral: el ingreso de Nicolás Paz en lugar de Lautaro Vargas, quien llegó a la quinta amonestación frente al Malevo y deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, el resto del equipo sería el mismo que viene de sumar de a tres. Entre ellos, se destaca la presencia de Matías Mansilla, quien está a préstamo en el conjunto santafesino.

En este contexto, Unión intentará sostener su buen presente y aprovechar el envión anímico que le dieron sus últimos resultados. Con un funcionamiento que fue de menor a mayor en el torneo, el equipo de Madelón buscará imponer condiciones desde el orden y la solidez, sabiendo que enfrente tendrá a un rival que presentará una formación alternativa. Así, el Tatengue se ilusiona con dar el golpe en UNO y seguir escalando posiciones en la tabla.

SALDO POSITIVO DEL PINCHA EN LA PLATA ANTE EL TATENGUE

Durante los últimos años, el historial entre Estudiantes de La Plata y Unión de Santa Fe, jugando en la ciudad de las diagonales, se inclinó para el lado del conjunto dirigido por Alexander Medina, que logró hacerse fuerte en condición de local.

En este sentido, en la última década, el Tatengue sumó tan solo una victoria en este escenario. Fue 3-1 por la Copa de la Liga Profesional. Aquella tarde en Tierras de Campeones, el Pincha había comenzado en ventaja con el gol del recién llegado Alexis Manyoma, pero los de la provincia del Litoral reaccionaron a tiempo y lograron revertir el marcador. Pese a ese antecedente aislado, Estudiantes domina ampliamente el historial reciente con seis victorias en casa, mientras que los otros encuentros se reparten entre un empate y una victoria para Unión.

Los enfrentamientos durante los últimos diez años: 2015: 2-0 Unión; 2017: 2-0 Unión; 2018: 2-0 Unión; 2020: 3-1 Unión; 2022: 1-0 Unión; 2023: 1-3 Unión; 2023: 0-0 Unión y 2025: 3-1 Unión.