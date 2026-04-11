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Triunfazo de La Plata en el Top 14: todos los resultados del rugby

Triunfazo de La Plata en el Top 14: todos los resultados del rugby
11 de Abril de 2026 | 17:58

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Por la cuarta fecha del Top 14, La Plata RC logró su primera victoria del año y fue resonante. Derrotó como visitante 35-33 a CUBA y se dio el gustazo que se estaba postergando. Logró una buena diferencia en el primer tiempo pero se complicó en el segundo período. Sufrió pero logró los cuatro puntos.

En tanto que Los Tilos volvió a perder y complica sus ilusiones de ser protagonista. Como local cayó 39-32 ante el sorprendente Atlético del Rosario.

En Primera A San Luis sufrió una increíble derrota como visitante ante el sorprendente GEBA. Fue 27-25 por un try en el último minuto.

Por la misma categoría Universitario perdió 34-31 y si bien cosechó su cuarta derrota seguida el punto tiene valor, lo mismo que el repunte del segundo tiempo.

En Segunda Albatros goleó 46-17 como visitante a La Salle y sigue en los puestos de arriba de la tabla de posiciones

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