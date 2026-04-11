Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |“SIEMPRE FUE MUY FAMILIERO Y AMANTE DE LOS ANIMALES”, CONTÓ FLORENCIA, LA HIJA DE LA VÍCTIMA, A EL DIA

Crimen de Néstor Copoletti: el jardinero acusado se negó a declarar

El principal sospechoso, Lionel Maciel (31), optó por guardar silencio en su indagatoria y seguirá detenido en una causa que se consolida con pruebas clave. En Avellaneda, la familia del jubilado le dio el último adiós

Crimen de Néstor Copoletti: el jardinero acusado se negó a declarar

Copoletti, el jubilado asesinado, era un amante de los animales / EL DIA

11 de Abril de 2026 | 04:07
Edición impresa

La causa por el brutal asesinato de Néstor Daniel Copoletti (79) en Villa Elisa sumó en las últimas horas un nuevo capítulo clave: el principal acusado fue indagado, se negó a declarar ante la fiscalía y continuará detenido, cada vez más comprometido por el peso de las pruebas reunidas en su contra.

Se trata de Gonzalo Lionel Maciel (31), quien realizaba trabajos en la vivienda del jubilado y mantenía con él un vínculo de confianza. Según pudo saber este diario, durante su comparecencia en sede judicial fue informado de la imputación en su contra -homicidio doblemente agravado criminis causa y por alevosía, en concurso real con robo calificado por el empleo de arma impropia- y de los elementos reunidos en la causa, pero optó por no prestar declaración, tal como le fue aconsejado.

La investigación está en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N°5, a cargo de Marcela Garmendia. En ese marco, los investigadores lograron reconstruir gran parte de lo ocurrido a partir de pericias, testimonios y registros fílmicos que ubicarían al acusado en la escena en un horario compatible con el ataque.

Como se informó, todo apunta a que el hecho ocurrió durante la noche del sábado, cuando el agresor habría ingresado a la vivienda de 423 bis entre 7 y 8 con fines de robo. Allí se produjo el fatal desenlace: el jubilado intentó defenderse, pero fue atacado con extrema ferocidad. Tal como informó este diario, presentaba múltiples golpes y cortes en distintas partes del cuerpo, en una escena que expone la crudeza del episodio.

Según la autopsia, las lesiones se concentraban principalmente en la cabeza y el rostro, donde sufrió fracturas de consideración. A eso se sumaron heridas en las extremidades superiores, particularmente en una de sus manos, compatibles con maniobras de defensa, lo que refuerza la hipótesis de que intentó resistir el ataque. De la casa habrían sustraído herramientas, armas y medicamentos.

Mientras la causa avanza en el plano judicial, el dolor de la familia se hace cada vez más visible. Tras el último adiós realizado en Avellaneda, Florencia Copoletti, hija de la víctima, habló con EL DIA y dejó al descubierto el costado más humano de la historia.

LE PUEDE INTERESAR

“Somos la policía”: el engaño de una banda que atacó en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

“Lolo” Regueiro: revés judicial para los acusados

“Mi papá vivía solo, pero tenía su vida allá, estaba acostumbrado a Villa Elisa y no se quería ir”, contó. Si bien la familia insistía para que se mudara, recién el año pasado había comenzado a considerar esa posibilidad. “Habíamos empezado con los papeles para que se venga para este lado”, explicó.

Sobre su estado de salud, aclaró que, pese a algunos problemas, estaba controlado. “Le habían detectado cáncer de próstata, pero estaba bien, en tratamiento. Nada que hiciera pensar en algo así, como le sucedió”, relató.

Florencia también hizo referencia al entorno cotidiano de su padre y a las personas que lo rodeaban, muchas de ellas conocidas desde hacía años. En ese sentido, agradeció especialmente el acompañamiento recibido en estos días. “Quiero destacar el trabajo de las autoridades, la rapidez con la que actuaron y la contención que nos brindaron en este momento tan difícil”, expresó.

En su relato también apareció una de las imágenes que más conmovió a la comunidad: la relación de Copoletti con los animales. “Siempre fuimos muy perrunos. Él amaba a los perros, toda la vida rescatamos animales”, recordó. Y mencionó a Benito, el perro que quedó en la casa y que fue cuidado por vecinos hasta encontrar un nuevo hogar (ver aparte).

Por estas horas la causa sigue su curso, mientras la negativa del acusado a declarar suma tensión a un expediente que busca esclarecer cada detalle de un crimen que sacudió a toda la región.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Benito apareció y continúa su nueva vida en familia
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Paradas colapsadas en La Plata: quiénes ganan y quiénes pierden con la reducción de micros

VIDEO. Manejó en contramano en pleno centro de La Plata y de milagro no hubo un grave accidente

Bombazo en la separación de Carrozza: tradición y ¿un ídolo de Boca señalado como tercero en discordia?

Finde con mucha actividad en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

Cartas, mails programados y teléfono desbloqueado: quién era Maitena, la chica de 14 años hallada sin vida

La AFA sancionó fuerte a Palacios por la expulsión contra San Lorenzo y también al Cacique Medina

Gimnasia y un alivio indispensable en plena búsqueda del DT
+ Leidas

Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7

Prueba y recuperación

Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor

Deshoja el trébol: ¿Vaccari, Cufré o De Felippe?

Con tres juveniles, están los concentrados

¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II

En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua
Últimas noticias de Policiales

“Somos la policía”: el engaño de una banda que atacó en La Plata

“Lolo” Regueiro: revés judicial para los acusados

Pánico para una pareja a la que asaltaron frente a su casa

La Justicia dejó en libertad a “El Rey de La Salada”
La Ciudad
Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7
En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua
En Los Hornos, un descampado ya se transformó en basural
Deportes
Prueba y recuperación
Con tres juveniles, están los concentrados
Deshoja el trébol: ¿Vaccari, Cufré o De Felippe?
Gonzalo Errecalde será baja para el partido del lunes contra Sarmiento en el Eva Perón
Zalazar y una frase justa: “El fútbol no espera”
Información General
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión imagen
En fotos y video | Misión Artemis II: la cápsula amerizó en el océano Pacífico
Dejó su testamento por si algo sale mal
Eclipse solar anular en Argentina: cuál será la "mejor" ciudad del país para verlo y cuándo será
Espectáculos
La Caterva vuelve a escena en City Bell con una obra sobre la historia de la Región
Bombazo en la separación de Carrozza: tradición y ¿un ídolo de Boca señalado como tercero en discordia?
Gimena Accardi se sometió a un retoque estético en su cara, qué se hizo y cómo le quedó 
María Becerra, Valentina Zenere y Juana Molina vuelven para “En el barro 3", se estrenará en 2027 
Fuerte polémica en Gran Hermano: Anna Chiara visitó la casa entre rumores de reemplazar a Andrea del Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla