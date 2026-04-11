Crimen de Néstor Copoletti: el jardinero acusado se negó a declarar

La causa por el brutal asesinato de Néstor Daniel Copoletti (79) en Villa Elisa sumó en las últimas horas un nuevo capítulo clave: el principal acusado fue indagado, se negó a declarar ante la fiscalía y continuará detenido, cada vez más comprometido por el peso de las pruebas reunidas en su contra.

Se trata de Gonzalo Lionel Maciel (31), quien realizaba trabajos en la vivienda del jubilado y mantenía con él un vínculo de confianza. Según pudo saber este diario, durante su comparecencia en sede judicial fue informado de la imputación en su contra -homicidio doblemente agravado criminis causa y por alevosía, en concurso real con robo calificado por el empleo de arma impropia- y de los elementos reunidos en la causa, pero optó por no prestar declaración, tal como le fue aconsejado.

La investigación está en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N°5, a cargo de Marcela Garmendia. En ese marco, los investigadores lograron reconstruir gran parte de lo ocurrido a partir de pericias, testimonios y registros fílmicos que ubicarían al acusado en la escena en un horario compatible con el ataque.

Como se informó, todo apunta a que el hecho ocurrió durante la noche del sábado, cuando el agresor habría ingresado a la vivienda de 423 bis entre 7 y 8 con fines de robo. Allí se produjo el fatal desenlace: el jubilado intentó defenderse, pero fue atacado con extrema ferocidad. Tal como informó este diario, presentaba múltiples golpes y cortes en distintas partes del cuerpo, en una escena que expone la crudeza del episodio.

Según la autopsia, las lesiones se concentraban principalmente en la cabeza y el rostro, donde sufrió fracturas de consideración. A eso se sumaron heridas en las extremidades superiores, particularmente en una de sus manos, compatibles con maniobras de defensa, lo que refuerza la hipótesis de que intentó resistir el ataque. De la casa habrían sustraído herramientas, armas y medicamentos.

Mientras la causa avanza en el plano judicial, el dolor de la familia se hace cada vez más visible. Tras el último adiós realizado en Avellaneda, Florencia Copoletti, hija de la víctima, habló con EL DIA y dejó al descubierto el costado más humano de la historia.

“Mi papá vivía solo, pero tenía su vida allá, estaba acostumbrado a Villa Elisa y no se quería ir”, contó. Si bien la familia insistía para que se mudara, recién el año pasado había comenzado a considerar esa posibilidad. “Habíamos empezado con los papeles para que se venga para este lado”, explicó.

Sobre su estado de salud, aclaró que, pese a algunos problemas, estaba controlado. “Le habían detectado cáncer de próstata, pero estaba bien, en tratamiento. Nada que hiciera pensar en algo así, como le sucedió”, relató.

Florencia también hizo referencia al entorno cotidiano de su padre y a las personas que lo rodeaban, muchas de ellas conocidas desde hacía años. En ese sentido, agradeció especialmente el acompañamiento recibido en estos días. “Quiero destacar el trabajo de las autoridades, la rapidez con la que actuaron y la contención que nos brindaron en este momento tan difícil”, expresó.

En su relato también apareció una de las imágenes que más conmovió a la comunidad: la relación de Copoletti con los animales. “Siempre fuimos muy perrunos. Él amaba a los perros, toda la vida rescatamos animales”, recordó. Y mencionó a Benito, el perro que quedó en la casa y que fue cuidado por vecinos hasta encontrar un nuevo hogar (ver aparte).

Por estas horas la causa sigue su curso, mientras la negativa del acusado a declarar suma tensión a un expediente que busca esclarecer cada detalle de un crimen que sacudió a toda la región.