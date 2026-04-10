Siguen los cierres en La Plata: bajan la persiana una histórica zapatería y un local de ropa del centro
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La crisis comercial en La Plata suma nuevos capítulos. En las últimas horas se confirmaron dos nuevos cierres en el centro de la ciudad: una tradicional zapatería con décadas de historia y un emprendimiento de indumentaria que no logró sostenerse ante la caída del consumo.
Por un lado, la histórica Zapatería Brenta, ubicada en la Galería Mayo, anunció que dejará de funcionar a fin de mes tras más de 40 años de actividad. El local —que en sus inicios se llamó San Crispino— fue durante décadas un punto de referencia en la ciudad, especialmente por la venta de artículos de cuero de producción nacional.
Según indicaron, la decisión responde a la fuerte caída en las ventas y a las dificultades para afrontar costos fijos, tasas e impuestos. El comercio cerrará definitivamente el 30 de abril y hasta entonces mantendrá una liquidación con descuentos de hasta el 50%.
Brenta es administrada por los mismos dueños de la Zapatería Norma, otro histórico negocio que también bajó sus persianas a comienzos de 2026 tras 83 años en el mercado local.
Otro cierre en el rubro indumentaria
A este panorama se suma el caso de Mancebo, un local de ropa para adolescentes ubicado en 49 entre 4 y 5, que también confirmó su cierre a través de redes sociales.
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“Llegó el final real y sí, es verdad: Mancebo cierra sus puertas. Y no, no es estrategia de marketing”, señalaron en la publicación donde además anunciaron una liquidación total con descuentos que llegan al 70%.
El emprendimiento, encabezado por Luciano Municoy, tenía apenas 10 meses de funcionamiento. Según explicó el propio dueño, el proyecto no logró sostenerse frente a un contexto adverso.
“El aumento de los costos fijos, la competencia cada vez más fuerte, la falta de financiamiento y la caída del consumo hacen imposible sostener el negocio sin respaldo económico”, detalló.
Un escenario que se repite
Ambos casos se suman a una lista creciente de comercios que cerraron en los últimos meses en La Plata, en un contexto marcado por la retracción del consumo.
Menos clientes, tickets más bajos y gastos cada vez más ajustados configuran un escenario que golpea de lleno al comercio minorista.
Uno de los cierres recientes que generó impacto fue el del tradicional restaurante Me Piace, que también dejó de funcionar días atrás. Desde el lugar señalaron que la decisión estuvo vinculada a un combo de factores, entre ellos el alto costo del alquiler y la fuerte caída en la cantidad de comensales.
Comercios en alerta
El panorama mantiene en alerta a comerciantes de distintos rubros, muchos de ellos con años de trayectoria en la ciudad.
Mientras tanto, las liquidaciones y promociones aparecen como el último recurso para intentar sostener la actividad o, en muchos casos, cerrar con el menor impacto posible.
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