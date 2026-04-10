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La primera semana con recorte de frecuencias de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó un saldo contundente: miles de usuarios afectados, largas esperas y un sistema de transporte funcionando al límite.
Desde comienzos de la semana, decenas de líneas redujeron sus servicios en medio del conflicto entre empresarios, sindicatos y el Gobierno nacional, con reclamos centrados en la actualización de subsidios.
El detonante fue la suba del gasoil, que registró aumentos cercanos al 20% en los últimos días, en un contexto internacional atravesado por tensiones en Oriente Medio. Según las empresas, ese incremento terminó de desbalancear una estructura de costos que ya venía golpeada.
Viajar, un problema diario
Para los pasajeros, la semana fue un verdadero calvario. Paradas colapsadas, demoras prolongadas y unidades que pasaban repletas se repitieron tanto en horarios pico de la mañana como en el regreso.
La situación impactó de lleno en la rutina diaria: trabajadores y estudiantes tuvieron que modificar sus horarios, salir más temprano y, en muchos casos, llegar más tarde a destino. El desgaste también se sintió al final del día, con viajes más largos y complicaciones para volver.
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Tensión en La Plata: pasajeros bloquearon un colectivo para poder subir
Momentos de fuerte tensión se vivieron en La Plata, donde un grupo de pasajeros decidió pararse delante de un colectivo para exigir poder viajar, en medio de una semana marcada por demoras y servicios reducidos.
El episodio ocurrió en la parada de 7 y 96, cuando una unidad de la Línea Este (Ramal 16) intentó seguir de largo. Tal como quedó registrado en un video, varias personas se colocaron frente al vehículo —que ya circulaba repleto— para impedir su avance.
“Los vecinos se rebelaron porque ya muchos micros habían pasado sin parar. Iban totalmente llenos”, relató un testigo. Según agregó, a lo largo de toda la traza de calle 7 hacia Barrio Aeropuerto las paradas estuvieron colapsadas.
El hecho no fue aislado. Usuarios habituales aseguran que durante toda la semana hubo esperas de más de una hora y dificultades constantes para subir a los colectivos debido a la saturación del servicio.
En ese contexto, la escena reflejó el nivel de hartazgo de los pasajeros ante un problema que se repite a diario y altera la rutina de cientos de platenses. Según pudo saber este medio, en la ciudad la reducción de frecuencias ronda el 15%.
Sin respuestas inmediatas
En paralelo, las cámaras empresarias del sector —CEAP, CETUBA, CEUTUPBA y CTPBA— confirmaron que la crisis continúa sin solución en el corto plazo, tras una reunión con la Secretaría de Transporte de la Nación.
Si bien desde el Gobierno reconocieron la gravedad del escenario, no se anunciaron medidas urgentes. Las empresas aseguraron que seguirán operando “con el máximo esfuerzo posible”, aunque advirtieron que lo hacen en condiciones “extremadamente limitadas”.
Como único avance, se acordó la creación de una mesa de trabajo para analizar cambios estructurales en el sistema, sin impacto inmediato.
Un alivio parcial y lo que viene
Las compañías informaron que recibirán fondos del Ministerio de Transporte bonaerense correspondientes a subsidios de abril, lo que permitirá afrontar parte del pago de salarios adeudados. Sin embargo, aclararon que se trata de un alivio transitorio.
Además, el sector fue convocado a una nueva reunión el lunes 13 de abril con autoridades provinciales para discutir medidas a mediano y largo plazo.
Mientras tanto, desmintieron versiones sobre una pronta normalización del servicio y pidieron comprensión a los usuarios.
Un conflicto abierto
Con el cierre de la semana, el panorama sigue sin cambios de fondo: frecuencias reducidas, malestar creciente y un sistema que no logra dar respuesta a la demanda.
El transporte público vuelve a quedar en el centro de la escena, con un conflicto que, por ahora, sigue sin solución.
Demian Alday/El Día
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