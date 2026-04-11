Caso Loan | Se conoció la fecha del juicio por "sustracción y ocultamiento" del niño de Corrientes

El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña comenzará el 16 de junio, según informaron fuentes del caso a la prensa

El Tribunal Federal de Corrientes definió la fecha del debate tras la audiencia del viernes 27 de febrero, cuando había fijado el inicio para el 7 de octubre, pero las partes objetaron esa decisión y los jueces lo reconsideraron.

De acuerdo al escrito, “en principio, las audiencias se celebrarán bajo un esquema de alternancia semanal: la primera semana los martes, miércoles y jueves, y la semana subsiguiente los miércoles y jueves”.

El orden se mantendrá de manera sucesiva conforme a la agenda prevista y hasta la finalización del proceso.

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, mientras almorzaba con su familia. Por su desaparición hay siete acusados principales en la causa que enfrentarán a la Justicia.