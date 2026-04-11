Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos

La escena es simple, cotidiana, pero cargada de emoción. Osvaldo, como cada día, compró la edición en papel de EL DIA sin imaginar que, entre sus páginas, estaba su propia histori a.

El momento quedó registrado en un video que grabó su nieta. Es ella quien le advierte que salió en el diario junto a su esposa, Susana. Al principio no lo cree. Mira, duda, vuelve a mirar. Y cuando finalmente lo confirma, la emoción lo desborda.

La reacción es genuina, sin filtros: una mezcla de sorpresa, orgullo y ternura que rápidamente se volvió viral entre quienes conocieron su historia.

Osvaldo y Susana llevan 59 años de casados . Su historia, publicada por este medio, conmovió a los lectores por la sencillez y la profundidad de un amor construido en los pequeños gestos de todos los días.

Cada mañana, él se levanta en silencio, prepara el mate y le lleva el desayuno a la cama. Le da un beso de buenos días —que reemplaza al de las buenas noches— y juntos comparten un ritual que se repite desde hace décadas: leer el diario en voz alta para no perderse ninguna noticia.

Ese vínculo comenzó en la década del 60, casi por casualidad, cuando Susana entró como paciente al consultorio de Osvaldo en Ensenada. Lo que parecía una consulta más terminó en un flechazo que nunca se apagó.

Se casaron el 10 de abril de 1967 y desde entonces construyeron una vida compartida, atravesada por la familia, el trabajo y el paso del tiempo, pero siempre sostenida en el mismo equilibrio: ella, inquieta y expresiva; él, calmo y de pocas palabras.

Hoy, con hijos, nietos y una vida entera juntos, siguen encontrando en lo cotidiano la forma más genuina del amor.

Y quizás por eso, al verse reflejado en las páginas del diario que compra cada día, Osvaldo no pudo evitar emocionarse. Porque en esas líneas no solo estaba su historia, sino también la de una vida compartida que, sin hacer ruido, sigue conmoviendo a todos.