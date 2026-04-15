WOW Publicidad: cómo planificar campañas que realmente se ven

En un contexto donde la comunicación exige cada vez más precisión, la vía pública también evoluciona. Estrategia, planificación y conocimiento del entorno son hoy claves para construir visibilidad real. En ese marco, Ainhoa —parte del equipo de WOW Publicidad de Impacto y responsable de la programación de pauta— explica cómo se piensa una campaña para que funcione en la calle.

-¿Cómo se construye una campaña efectiva en vía pública hoy?

Una campaña efectiva no depende solo de estar, sino de cómo se está. Desde WOW trabajamos cada detalle: la ubicación, el diseño, la duración y la repetición del mensaje. La vía pública tiene una gran ventaja, que es su visibilidad, pero para que eso se traduzca en resultados, tiene que estar bien pensada.

-¿Cómo trabajan la segmentación de las campañas en vía pública para que cada marca llegue al público correcto?

Trabajamos la segmentación desde varios niveles. Por un lado, elegimos ubicaciones estratégicas según el tipo de público que circula en cada zona: no es lo mismo una avenida comercial que un corredor de ingreso a la ciudad o un entorno más residencial.

A eso le sumamos la programación de la pauta, definiendo horarios, frecuencia y duración según los hábitos de ese público. Así logramos que cada campaña no solo tenga visibilidad, sino que impacte en el momento y lugar adecuados. La clave está en combinar ubicación, timing y repetición.

-¿Cómo se define la cantidad de pantallas en una campaña?

Depende del objetivo. Hay marcas que necesitan una presencia amplia en todo el circuito para lograr masividad, y otras que buscan impactar en puntos muy específicos. En WOW trabajamos ambas posibilidades: desde campañas distribuidas en múltiples pantallas hasta acciones más focalizadas en ubicaciones estratégicas. Lo importante es que la planificación acompañe lo que la marca necesita comunicar.

-Muchas veces se piensa que la vía pública es solo para grandes marcas. ¿Es así?

No necesariamente. Hoy trabajamos mucho con comercios y marcas locales que necesitan visibilidad real. Adaptamos cada campaña al presupuesto y al objetivo, para que cualquier marca pueda tener presencia en espacios estratégicos.

-¿Qué valor aporta WOW en ese proceso?

Acompañamos a cada anunciante desde el inicio. No se trata solo de ofrecer un espacio, sino de construir una estrategia. Pensamos en cómo se va a ver esa campaña en la calle, cómo se integra con el entorno y cómo puede potenciarse también en redes.

-¿Qué diferencia a una campaña que funciona de una que pasa desapercibida?

La diferencia está en la planificación. Cuando hay una idea clara, una buena ubicación y una frecuencia bien definida, el mensaje se instala. Y cuando eso pasa, la gente no solo lo ve, lo recuerda.