¿Qué pasa con los micros de La Plata? Reunión clave, promesas y pasajeros rehenes de la baja frecuencia
¿Qué pasa con los micros de La Plata? Reunión clave, promesas y pasajeros rehenes de la baja frecuencia
Padres de la Anexa se hartaron de los paros en la UNLP y van a la Justicia
El FMI redujo las expectativas de crecimiento de la Argentina para 2026
Caos de tránsito en 7 y 50 por una protesta de organizaciones sociales
Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205
La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones
Wall Street impulsa a los activos argentinos: suben bonos y acciones y el riesgo país se acerca a los 520 puntos
Anestesistas de La Plata denuncian "crítica situación" en medio del reclamo por falta de atención de PAMI y problemas con IOMA
Pimpinela inaugurará la nueva disposición del Hipódromo de La Plata con campo sectorizado y ubicaciones sentadas
EN VIVO. Juicio por la muerte de Maradona: "Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal"
VIDEO.- Así robaron en un comercio "a pasos de la casa de Kicillof" en La Plata: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza"
VIDEO.- Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
"Los novios de Felipe VI", el libro que generó escándalo mediático en la realeza de España
¿Qué actividades deportivas y físicas gratuitas pueden hacerse en La Plata? Días, horarios y lugares
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Preocupación por el estado del natatorio terapéutico de APRILP: "Está cerrado y sin inversión"
Se picó mal: Arde una interna en LN+ entre Débora Plager y Cristina Pérez, los detalles
Escándalo en Gran Hermano y una sospecha ingresa a la casa: Rodrigo Lussich explica por qué cree que el conductor ayudó a Brian Sarmiento
De producir para marcas importantes a pedir concurso preventivo: la fábrica que tiene cheques rechazados por $45 millones
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Labran en La Plata otras 460 infracciones viales por alcoholemia y otras irregularidades
Colegio de la Abogacía de La Plata: convocatoria asamblea anual y elecciones de autoridades
VIDEO.- Bebé fallecida en La Plata: investigan las causas de un abandono fatal
Empresarios procesados en La Plata por una presunta insolvencia fraudulenta
Irán y EEUU podrían retomar las negociaciones esta misma semana
De qué murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes: figura del rock latino e hincha de Estudiantes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Provincia adelantará una parte de los subsidios y hoy los empresarios del sector se reunirán con el Gobierno nacional
Escuchar esta nota
Después que Provincia anunciara que otorgará a las empresas de colectivos un refuerzo en los subsidios que reciben, y mientras hoy habrá una reunión de los empresarios del sector con el Gobierno nacional, los usuarios del transporte público de la Región continúan padeciendo la reducción del servicio que hace que viajar en colectivo termine siendo casi un sufrimiento.
Así lo señalan los testimonios de los vecinos, como el de Beatriz, quien aseguró que "el tema de los micros en La Plata es un desastre. Horas de espera!", o el de otra mujer, vecina de Barrio Aeropuerto, quien contó que esta mañana "éramos 20 personas en la parada para tomar el colectivo de la Línea Este. Yo llegué 6:40hs., pasó el rápido y no paró porque estaba lleno. Se acumulaba la gente y se acumulaba la bronca. Estuve una hora y media esperando poder subir a un colectivo". Y agregó: "Ayer me tomé auto de aplicación, tuve que pagar $20.000. No podemos costear la SUBE, imagínense un auto diariamente. Un señor se descompensó porque tenia turno en el Hospital San Martín a las 7hs., era paciente oncológico, de los nervios de perder su turno que le dieron hace un mes y medio atrás. Va a pasar una desgracia en cualquier momento y no exagero, la gente está cansada, porque es una mezcla de saber que llegás tarde al trabajo y te descuentan el presentismo, niños llegando tarde a la escuela".
Este escenario se viene repitiendo desde la semana pasada, cuando a raíz de la deuda de los subsidios y el incremento del combustible, las empresas decidieron reducir las frecuencias en un 30%, generando inconvenientes a los usuarios.
Desde la administración de Axel Kicillof señalaron que el subsidio de abril se pagará anticipado y con un aumento del 65%, aunque “si la Nación no cumple sus obligaciones, el esfuerzo de la Provincia no alcanza”, sostuvo el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien ayer se reunió con representantes de las cámaras del sector.
“Pedí reunirnos para escucharnos y analizar alternativas. La Provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte”, señaló el funcionario, quien remarcó que "estamos trabajando para sostener al sector".
Este martes, funcionarios del Gobierno nacional se reunirán con las cinco cámaras empresarias de colectivos del AMBA para discutir “una reestructuración integral del sistema” y en las variantes de pago de la deuda por subsidios cercana a los 120 mil millones de pesos que posibilite destrabar el conflicto en el sistema de transporte.
LE PUEDE INTERESAR
Quejas por cestos desbordados de basura en el centro de La Plata
LE PUEDE INTERESAR
Caos de tránsito en 7 y 50 por una protesta de organizaciones sociales
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí