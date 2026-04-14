¿Qué pasa con los micros de La Plata? Reunión clave, promesas y pasajeros rehenes de la baja frecuencia

Después que Provincia anunciara que otorgará a las empresas de colectivos un refuerzo en los subsidios que reciben, y mientras hoy habrá una reunión de los empresarios del sector con el Gobierno nacional, los usuarios del transporte público de la Región continúan padeciendo la reducción del servicio que hace que viajar en colectivo termine siendo casi un sufrimiento.

Así lo señalan los testimonios de los vecinos, como el de Beatriz, quien aseguró que "el tema de los micros en La Plata es un desastre. Horas de espera!", o el de otra mujer, vecina de Barrio Aeropuerto, quien contó que esta mañana "éramos 20 personas en la parada para tomar el colectivo de la Línea Este. Yo llegué 6:40hs., pasó el rápido y no paró porque estaba lleno. Se acumulaba la gente y se acumulaba la bronca. Estuve una hora y media esperando poder subir a un colectivo". Y agregó: "Ayer me tomé auto de aplicación, tuve que pagar $20.000. No podemos costear la SUBE, imagínense un auto diariamente. Un señor se descompensó porque tenia turno en el Hospital San Martín a las 7hs., era paciente oncológico, de los nervios de perder su turno que le dieron hace un mes y medio atrás. Va a pasar una desgracia en cualquier momento y no exagero, la gente está cansada, porque es una mezcla de saber que llegás tarde al trabajo y te descuentan el presentismo, niños llegando tarde a la escuela".

Este escenario se viene repitiendo desde la semana pasada, cuando a raíz de la deuda de los subsidios y el incremento del combustible, las empresas decidieron reducir las frecuencias en un 30%, generando inconvenientes a los usuarios.

Desde la administración de Axel Kicillof señalaron que el subsidio de abril se pagará anticipado y con un aumento del 65%, aunque “si la Nación no cumple sus obligaciones, el esfuerzo de la Provincia no alcanza”, sostuvo el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien ayer se reunió con representantes de las cámaras del sector.

“Pedí reunirnos para escucharnos y analizar alternativas. La Provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte”, señaló el funcionario, quien remarcó que "estamos trabajando para sostener al sector".

Este martes, funcionarios del Gobierno nacional se reunirán con las cinco cámaras empresarias de colectivos del AMBA para discutir “una reestructuración integral del sistema” y en las variantes de pago de la deuda por subsidios cercana a los 120 mil millones de pesos que posibilite destrabar el conflicto en el sistema de transporte.