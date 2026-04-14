Rapicuotas anunció su alianza con el tenista argentino Tomás Etcheverry

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Nacido en La Plata —al igual que la empresa—, Tomás Etcheverry se ha consolidado como uno de los principales exponentes del tenis nacional, con una evolución sostenida en el circuito profesional y un fuerte compromiso dentro y fuera de la cancha. El platense de 26 años atraviesa una temporada destacada, en la que conquistó su primer título en el ATP Tour en Río de Janeiro.
Su mejor ubicación en el ranking fue el puesto 27, alcanzado en 2024, y desde este lunes se ubicará en el número 28 tras su llegada a los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo. En ese certamen, disputado en el Principado de Mónaco, cayó en un ajustado partido a tres sets frente al español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y defensor del título. Apodado el Retu, su mejor actuación en torneos de Grand Slam se dio en Roland Garros 2023, donde alcanzó los cuartos de final.
Desde la compañía señalaron que esta unión busca acompañar al deportista en una etapa clave de su carrera, al tiempo que refuerza el vínculo de la marca con el deporte y con historias que generan identificación. La elección responde no solo a su rendimiento, sino también a su perfil, su conducta y su proyección internacional. En ese sentido, Rapicuotas apunta a conectar con una audiencia que valora la disciplina y la superación.
Para la firma, el acuerdo representa un paso natural dentro de su estrategia de posicionamiento. Con base en La Plata, desde donde inició su expansión a nivel nacional, la compañía encuentra en Etcheverry un espejo de su propio recorrido: desarrollo progresivo, identidad local y alcance global.
Más allá del aspecto comercial, la alianza adquiere un significado especial por el origen en común, que refuerza la idea de que el talento surgido a nivel local puede proyectarse hacia escenarios de máxima exigencia.
Palabras de Tomy: “Estoy muy contento de sumarme a Rapicuotas en esta etapa de mi carrera. Para mí es clave contar con el respaldo de una empresa con la que me siento identificado. Además, que sea una marca de La Plata le da un significado especial, porque tenemos el mismo origen y eso hace que esta alianza sea aún más genuina”.
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