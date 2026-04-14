La Reserva de Gimnasia venció 2 a 0 a San Lorenzo: el golazo de Brian Croce

La reserva de Gimnasia concretó una gran actuación en condición de visitante. En el marco de la novena jornada del Torneo Proyección Apertura, el conjunto albiazul superó con claridad a San Lorenzo por 2-0 y sumó tres unidades fundamentales para el objetivo de meterse en el copón de los primeros cuatro mejores de la zona.

Desde el inicio del encuentro, el equipo platense mostró mayor lucidez y contundencia en los metros finales. El Lobo supo leer las falencias de un rival que nunca logró imponer condiciones en su propia cancha.

La apertura del marcador llegó a los 36 minutos del primer tiempo a través de una genialidad de Brian Croce. El futbolista capturó el balón y, ante la salida del arquero local, definió con una sutileza por encima de su humanidad para estampar un verdadero golazo que desató el festejo tripero.

¡JUJU, PIBE, ES UN GOLAZO! Brian Croce se escapó en velocidad y LA PICÓ para el espectacular tanto de Gimnasia ante San Lorenzo en el #TorneoProyección. pic.twitter.com/lds2FfhEpc — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

Ya en el complemento, Santino Lopez García estiró la diferencia que sería la definitiva en el marcador. El atacante mens sana definió en soledad tras un centro enviado desde la izquierda por el lateral Alejo Gelsomino.

De esta manera, el selectivo Tripero llega con el pie derecho para enfrentar a Estudiantes el próximo martes en UNO por la fecha 10, en otra edición del clásico platense.