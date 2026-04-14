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Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

afp

14 de Abril de 2026 | 15:05

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El entrenador Javier Mascherano anunció su renuncia como director técnico del Inter Miami CF por motivos personales, según informó la institución a través de un comunicado oficial. La decisión marca el cierre de una etapa breve pero exitosa al frente del equipo de la MLS.

El propio Mascherano explicó que su salida responde a razones personales y agradeció al club, a los jugadores y a los hinchas por el respaldo recibido. “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”, expresó, en alusión al título de la MLS Cup, y aseguró que continuará deseándole lo mejor a la institución en el futuro.

Desde el club, el propietario gerente Jorge Mas destacó el legado del entrenador argentino, al remarcar su rol clave en la conquista de títulos y en una de las mejores campañas de la historia del equipo. Bajo su conducción, Inter Miami logró la MLS Cup y el campeonato de la Conferencia Este, además de establecer un récord de 101 goles en una temporada.

En el plano internacional, el equipo también alcanzó hitos inéditos, como avanzar a instancias decisivas del Mundial de Clubes y convertirse en el primer club de la MLS en lograr una victoria ante un rival europeo en una competencia oficial. Tras su salida, el equipo será dirigido de manera interina por Guillermo Hoyos, mientras que Alberto Marrero asumirá funciones como director deportivo.

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