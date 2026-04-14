Caso Ángel: un informe escolar revelador y prisión preventiva por seis meses para la madre y el padrastro

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El juez Alejandro Solís dictó en la audiencia de control de detención seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y Michel González por el homicidio de Ángel López en Comodoro Rivadavia. Dicha medida fue dispuesta ante los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Luego de dos horas de audiencia, el magistrado sostuvo que se puede “afirmar con la certeza que requiere esta instancia, que estos golpes no han sido producto de una situación accidental y que a cargo del cuidado estaban González y Altamirano”.
En este sentido, se indicó que el padrastro fue acusado del delito de homicidio simple, mientras que la mujer, por homicidio agravado por la condición de madre y omisión. Facundo Oribones, fiscal a cargo de la causa, habló con la prensa luego de la audiencia y allí contó un extracto de la polémica testimonial de la defensora de los acusados: “Mencionó que los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con coscorrones”.
En este sentido, se indicó que se trata de determinar si es verídico que, según los primeros testimonios, Michel practicaba artes marciales. “Tenemos el objetivo de culminar la investigación en estos seis meses de plazo que impuso el juez”, señaló Oribones. Durante la audiencia, González declaró y dijo que con Mariela son “inocentes” y que “también queremos saber qué pasó”. En el cierre, Luis López, padre de Ángel, les gritó a los detenidos que eran “asesinos”.
Un informe escolar revela que Ángel López estaba “enojado y angustiado” días antes de mudarse con su mamá luego de que la Justicia le otorgue la tenencia. El escrito fue redactado por la maestra del pequeño y ya se encuentra incorporado a la causa.
Sandra Jaramillo fue la docente de Ángel durante 2025 en el Jardín de Infantes N° 413 de Comodoro Rivadavia y recordó que, en noviembre, empezó a notar cambios abruptos en su comportamiento cuando se enteró de que debía ir a otra institución educativa debido a que le entregaron la custodia a Mariela Altamirano, su madre. “Ángel siempre ingresaba con una sonrisa al jardín y daba unos abrazos que te alegraban el día”, relata en el documento, según el medio ADN Sur.
El escrito es claro respecto a fechas y momentos: “El 7 de noviembre, previo a su retiro de la institución, se lo observó exaltado, mostrándose enojado, gritando, angustiado”. En este escenario, expuso el ejemplo de que no quería dibujar: “Demuestra agrado por pintar con crayones, témpera, lápices de colores, hace un amplio uso de los diferentes colores que se le ofrecen. Le agrada dibujar a su familia ‘mamá, papá y mí’”.
Otro punto que se destaca en el documento es acerca de la relación entre Luis López, padre de Ángel, y Lorena, su madrastra: “Siempre estuvieron presentes en todas las actividades a las que se los convocaba, siempre a horario para su ingreso y retiro del jardín. Él corría a abrazarlos cuando los veía llegar”.
“También tenía mucho amor por sus hermanas (por las hijas de Lorena); las mencionaba con un apodo, algo así como nena, miau y guau. Era un niño muy feliz con su familia”, sumó. Este informe fue redactado tiempo atrás y se decidió incorporarlo a la investigación debido a que se trataría de una prueba importante en el que se refuerza que la Justicia no escuchó a Ángel.
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