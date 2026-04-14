Guardia alta: hay árbitros para el Superclásico por la fecha 15

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La AFA designó los árbitros de la fecha 15 del Torneo Apertura, donde se vivirá otra jornada de superclásico entre Boca y River. Además, Gimnasia jugará con Estudiantes de Río Cuarto en el Bosque mientras que Estudiantes visitará a Unión.
Viernes 17 de abril
20.30 Unión – Newell’s – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gerardo Lencina
Sábado 18 de abril
15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
17.15 Instituto – Estudiantes – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gastón Suárez
19.30 Independiente – Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Javier Mihura
21.45 Argentinos – Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi – Racing – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
17.00 River – Boca – Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Hector Paletta
AVAR: Sebastián Habib
20.30 Rosario Central – Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Ernesto Callegari
20.30 Talleres – Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
Lunes 20 de abril
15.00 Barracas Central – Belgrano – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Lucas Germanota
17.15 Central Córdoba – Platense – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Diego Verlota
17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza. – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
19.30 San Lorenzo – Vélez – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Facundo Tello
AVAR: Joaquin Gil
21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: José Carreras
AVAR: Laura Fortunato
21.45 Tigre – Huracán – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco
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