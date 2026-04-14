A los 87 años, Alberto Cormillot quiere volver a ser padre pero hay un problema...

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Una versión que indicaba que Alberto Cormillot (87) y Estefanía Pasquini (39) volverían a ser padres se viralizó en las redes sociales durante el fin de semana. Y ayer, en el aire de “Cuestión de peso”, la pareja de nutricionista rompió el silencio y fue categórica aunque dispar en sus respuestas.
Ante la consulta de Mario Massaccesi, conductor del programa, Cormillot aseguró entre risas: “Es una noticia falsa”. Como para que no queden dudas, el periodista indagó a la nutricionista: “¿viene un hermanito para Emilio?”. Y la contestación fue categórica: “no”.
Pero seguido, casi al instante, llegó otra respuesta de Cormillot que sorprendió: “no todavía”, dijo, manifestando, tal vez en chiste, sus ganas de volver a ser padre con su mujer 48 años menor; algo que ella, definitivamente, no está dispuesta a aceptar: “Seguramente no”.
Según Cormillot, la versión de embarazo se dio por una confusión por el montaje de la imagen de una ecografía sobre la foto de ambos en el casamiento.
“Recibimos muchas felicitaciones hasta de familiares”, admitió Estefanía Pasquini.
Los nutricionistas son padres de Emilio, que tiene 4 años y medio, y que según Alberto “quiere tener un hermanito”.
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El año pasado, el reconocido médico había hablado de cómo fue haber vuelto a paternar a un niño a su edad. “Estábamos enamorados y queríamos formar una familia. Ahora entiendo más las críticas, porque sé la responsabilidad enorme que tengo”, dijo.
Y agregó: “Emilio es un chico que no va a tener papá todo el tiempo que tienen sus compañeritos. Hago todo lo posible para estar, pero disfruto cada día y vivo el presente”.
En cuanto a su vínculo con Emilio, Cormillot aseguró que busca disfrutar cada momento. “Cuando me dice ‘Papá, ¿me acompañás al baño?’, me derrito. Hago cosas con él que hace 60 años no hacía. Y cada día aprendo algo nuevo”.
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