VIDEO.- Así robaron en un comercio "a pasos de la casa de Kicillof" en La Plata: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza"

Un lamentable y vil episodio de inseguridad tuvo lugar al anochecer del lunes en un local de una conocida marca de ropa que funciona en calle 5 entre 50 y 51, a media cuadra de la Residencia de la Gobernación de la Provincia, donde viven el gobernador Axel Kicillof y su familia, informaron fuentes calificadas.

Las cámaras de seguridad del comercio, identificado con la firma Rip Curl, captaron el momento en que un decidido e impetuoso delincuente encapuchado ingresa a punta de pistola y encara a dos jóvenes clientes y a una empleada que estaba a cargo de la atención al público.

Ni bien se adentra en el local, aborda a uno de los jóvenes al que, bajo amenazas y siempre exhibiendo el arma de fuego, le sustrae pertenencias como el celular y la billetera. En tanto, al otro chico le dice: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza a vos".

En ese momento aparece en escena un segundo delincuente que refuerza el control sobre las víctimas. Además, se apodera de toda la mercadería que pudo sostener con sus brazos. Tras ello, retorna hacia afuera y enciende la moto a la espera de su compañero que seguía adentro tratando de hacerse de un botín mayor.

En el último tramo del golpe, el sujeto que había robado y amenazado a los clientes fue luego por el dinero de la caja registradora. Sin embargo, el monto no lo conformó y, desesperado, comenzó a exigir "la plata grande".

Ante la insistencia, la joven cajera -quien pasó buena parte del robo con las manos en alto- le dijo que en el lugar se operaba mayormente con tarjeta de crédito. Así le hizo entender que no tenía más dinero que el que ya le habían entregado.

Disconforme con lo obtenido, volvió hacia uno de los chicos que estaban comprando y lo despojó de los pocos efectos personales que llevaba consigo. La víctima atinó a pedirle que por lo menos le dejara el DNI, pero para entonces el delincuente sólo pensaba en emprender la huida.

Un tanto resignado, ya que esperaba hacerse de una dinero suma de dinero más abultada, el maleante salió a la acera y huyó en moto con su acompañante.

La maniobra delictiva fue fugaz, duró aproximadamente 45 segundos. Una vez consumado el golpe, las víctimas quedaron en silencio y un tanto shockeadas por la terrible secuencia, ocurrida a pocos metros de la residencia del gobernador.

El hecho volvió a encender la preocupación por la inseguridad en el ya castigado sector comercial de La Plata.