El consumo de carne sigue en picada y marzo registró el menor nivel en 20 años

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Fue de 47,3 kilos por año, lo que implica una caída interanual del 2,5%
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El consumo de carne vacuna cayó al menor nivel en 20 años a la par de una aceleración en los precios de los cortes que supera el 60% en los últimos doce meses, de acuerdo a lo informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).
El dato refleja que actualmente el consumo por persona de carne vacuna en Argentina alcanza los 47,3 kilos por año, lo que implica una caída interanual del 2,5%, al tomar el promedio móvil de los últimos doce meses.
El reporte puntualizó que la merma evidenciada significa que el consumo en el país bajó 1,2 kilos por habitante por año, cayendo al menor nivel en 20 años y quedando lejos del mayor registro de las últimas dos décadas (68,4 kilos, en 2008).
Por lo tanto, el consumo aparente de carne vacuna habría retrocedido 13,8% entre enero y febrero de 2025 y el primer bimestre de 2026. El retroceso en el consumo total durante los primeros dos meses del año está vinculado a una merma en la producción, ya que cayó 9,1% respecto al mismo periodo de 2025, y a la suba de los precios.
La carne viene acumulado una fuerte aceleración de sus valores en los últimos meses. En febrero, el alza alcanzó el 7% mensual, que “fue traccionada tanto por los cortes vacunos como por el pollo entero”.
En la comparación interanual, el precio de la carne y derivados lideró el ránking de subas del rubro alimentos con un alza del 54,1%, mientras que el precio promedio del kilo de los cortes vacunos relevados experimentó un crecimiento de 63,6% interanual. Estas subas quedan muy por encima de la inflación oficial registrada en los últimos 12 meses.
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Desde CICCRA explicaron que la variación alcista se da “en un contexto de recomposición de los precios relativos de los animales en pie, producto de la restricción de oferta que generó la adversidad climática en los años anteriores”.
Así, entre los cortes vacunos, el que más subió de precio fue el asado (67,6%), seguido por el cuadril (65,9%), el la paleta (65,7%), el de la nalga (62,1%), y el de la carne picada común (56,6%). Por su parte, la caja de hamburguesas congeladas registró un alza de 55,3% anual y el precio del pollo entero exhibió un incremento de 45% anual.
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