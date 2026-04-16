Pronóstico del tiempo | Jueves con lluvias, húmedo y pesado en La Plata: cuándo mejora el clima, según el SMN

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Las lluvias no aflojan en La Plata y según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será una jornada pasada por agua. Esta madrugada se largó fuerte y en las primeras horas continuó lloviendo, lo que provocó algunos anegamientos de calles en los barrios platenses.
Por la mañana anuncian un 70% de probabilidades de precipitaciones y por la tarde lluvias aisladas, en un 40%. Ya para la noche el cielo estará mayormente nublado, pero casi sin amenazas de caída de agua.
La temperatura mínima estimada es de 18 grados y la máxima de 22 grados. En ese marco, las previsiones de las condiciones climáticas indican que habrá una humedad del 96%, por lo que estará muy pesado en nuestra ciudad. Además se adelantó que el viento soplará del sur y del sudoeste, con chances de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora desde la tarde de hoy.
Para mañana, viernes, cederían las precipitaciones pero será una jornada gris porque el SMN indica que el cielo estará mayormente nublado. El termómetro oscilará entre los 15 y los 25 grados, y el viento llegará desde el cuadrante sur.
¿Y el finde? Hay buenas y malas noticias porque si bien el sábado asomará el sol ya que estará algo nublado, los chaparrones volverán a decir presente este domingo, desde la mañana y hasta la noche. Mientras que la temperatura rondará entre los 22 y los 24 grados.
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