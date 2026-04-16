Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Pronóstico del tiempo | Jueves con lluvias, húmedo y pesado en La Plata: cuándo mejora el clima, según el SMN

Pronóstico del tiempo | Jueves con lluvias, húmedo y pesado en La Plata: cuándo mejora el clima, según el SMN
16 de Abril de 2026 | 07:06

Escuchar esta nota

Las lluvias no aflojan en La Plata y según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será una jornada pasada por agua. Esta madrugada se largó fuerte y en las primeras horas continuó lloviendo, lo que provocó algunos anegamientos de calles en los barrios platenses.

Por la mañana anuncian un 70% de probabilidades de precipitaciones y por la tarde lluvias aisladas, en un 40%. Ya para la noche el cielo estará mayormente nublado, pero casi sin amenazas de caída de agua.

La temperatura mínima estimada es de 18 grados y la máxima de 22 grados. En ese marco, las previsiones de las condiciones climáticas indican que habrá una humedad del 96%, por lo que estará muy pesado en nuestra ciudad. Además se adelantó que el viento soplará del sur y del sudoeste, con chances de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora desde la tarde de hoy.

Así sigue el tiempo en La Plata

Para mañana, viernes, cederían las precipitaciones pero será una jornada gris porque el SMN indica que el cielo estará mayormente nublado. El termómetro oscilará entre los 15 y los 25 grados, y el viento llegará desde el cuadrante sur.

¿Y el finde? Hay buenas y malas noticias porque si bien el sábado asomará el sol ya que estará algo nublado, los chaparrones volverán a decir presente este domingo, desde la mañana y hasta la noche. Mientras que la temperatura rondará entre los 22 y los 24 grados.

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Lobo se toma su tiempo para negociar con Julio Vaccari: qué falta para que firme

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time
+ Leidas

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

Medicina: quejas por las cursadas en medio de una transición “larga” y tensa

Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

Denuncia: un arma y una amenaza en el “Albert Thomas”

VIDEO. Desesperado reclamo a IOMA de los familiares de pacientes con TEA

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 16 de abril 2026

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección
Espectáculos
Todos contra Cinthia: ¿Se cuelga del caso Ángel?
Recreo Uruguayo: “La confianza de hacer canciones entre amigos es clave e irremplazable”
Eva De Dominici, afuera de Superman: le quitó el papel la hija de Arjona
Luego de no poder entrar a Reino Unido, Kanye tampoco cantará en Francia
Katy Perry, investigada tras las acusaciones de Ruby Rose
Policiales
La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado
Partos a domicilio: una práctica bajo análisis judicial
Ventilan una presunta mala praxis médica en un tratamiento corporal
Dos motos al filo de la tragedia en medio de la lluvia
Abasto: ordenan el cierre de un centro de menores
Información General
Ausentismo escolar: los chicos argentinos pierden un año de clase durante la primaria
Se publican cada vez más libros pero con una tirada de ejemplares menor
Los números de la suerte del jueves 16 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los despidos de 140 trabajadores del SMN llegaron a La Plata: anuncian paro que podría frenar el tráfico aéreo
Comunicado de SanCor Salud
Deportes
Las dos caras del Pincha
Estudiantes ya le apunta a Instituto
El Pincha hace cuentas para el Mundial de Clubes 2029
Auzmendi: “Me siento más cómodo con dos delanteros”
Flamengo-DIM con Pedro en primera fila

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla