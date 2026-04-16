Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

El diplomático argentino Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y confeso hincha de Estudiantes de La Plata, fue elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, según el tradicional listado que todos los años elabora la revista estadounidense Time.

El funcionario, que mantiene fuertes vínculos familiares con la ciudad de La Plata —donde nació su madre—, aparece dentro de la categoría “líderes” junto a figuras centrales de la política internacional como Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Donald Trump y el papa León XIV.

“Una forma de medir la eficacia de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados siguen abriéndole las puertas”, destacó la publicación al justificar su elección.

La revista también subrayó el papel que desempeñó el funcionario argentino en escenarios de alta tensión internacional. Recordó, por ejemplo, que tras la toma de la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania por parte de tropas rusas, ambos bandos permitieron el ingreso de una misión encabezada por Grossi para evaluar daños y contribuir a mantener el reactor en condiciones seguras.

En otro pasaje, Time mencionó las tensiones en Medio Oriente y el programa nuclear iraní. Según el artículo, Irán estaba a punto de mostrar a los inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025 cuando Israel lanzó un ataque, apenas un día después de que la junta del organismo declarara que Teherán violaba el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Tras conocerse la distinción, Grossi -postulado por el gobierno argentino para la secretaría general de la ONU- expresó en sus redes sociales que se sentía “honrado de ser incluido en la lista de Time de las 100 personas más influyentes del mundo este año”.

“El reconocimiento refleja el trabajo que realizamos todos los días en la OIEA en materia de seguridad y protección nuclear, no proliferación y usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nuclear para mejorar vidas en todo el mundo”, señaló.

“Seguiremos construyendo sobre este importante trabajo y ayudando a garantizar que el multilateralismo siga siendo apto para su propósito en el abordaje de los desafíos globales”, agregó.

Trayectoria diplomática

Grossi nació en Buenos Aires en 1961 y es diplomático de carrera. Se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

Su carrera en el servicio exterior comenzó en 1983. Desde entonces ocupó distintos cargos en la Cancillería argentina y en organismos internacionales. Fue embajador argentino en Austria y representante permanente ante la ONU y ante organismos internacionales con sede en Viena.

Entre 2010 y 2013 se desempeñó como director general adjunto del OIEA y en diciembre de 2019 fue designado director general del organismo, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ocupar ese cargo.

Durante su gestión, el organismo debió enfrentar algunos de los desafíos más complejos de la seguridad internacional, entre ellos la supervisión del programa nuclear iraní, la seguridad de centrales nucleares en zonas de conflicto y la promoción de la tecnología nuclear para usos pacíficos, incluidos proyectos vinculados a la salud y el medio ambiente.

En su última aparición pública, en Seúl, Corea del Sur, Grossi advirtió que sin controles estrictos sobre el programa nuclear iraní cualquier acuerdo de paz sería “una ilusión”.

“Irán tiene un programa nuclear muy ambicioso y amplio, así que todo eso requerirá la presencia de inspectores del OIEA. De lo contrario, no habrá un acuerdo. Habrá una ilusión de acuerdo”, afirmó ante periodistas.

En esa misma conferencia también señaló que su agencia confirmó un rápido aumento de la actividad en instalaciones nucleares en Corea del Norte, en particular en el complejo de Yongbyon.