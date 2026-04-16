Sobrevivió al bullying, leyó una carta frente a sus compañeros y logró sanar: “Por primera vez siento ganas de estar viva”

El bullying vuelve a quedar en el centro de la escena a partir del testimonio de Juana, una joven que atravesó años de hostigamiento escolar extremo y que hoy, tras un largo proceso de recuperación, logró reconstruir su vida. Su historia, marcada por el dolor, pero también por la resiliencia, expone las graves consecuencias que puede tener el acoso sostenido en el tiempo.

Según contó en una entrevista publicada por La Nación, la joven fue víctima de agresiones constantes durante su etapa escolar, una situación que la llevó a un profundo deterioro emocional y a atravesar momentos críticos. El maltrato no solo fue verbal, sino también psicológico, generándole un aislamiento progresivo y una sensación de angustia permanente.

El punto más dramático de su historia fue cuando ese sufrimiento derivó en varios intentos de suicidio. La presión cotidiana, el silencio del entorno y la falta de contención agravaron el cuadro, en un contexto donde el bullying se volvió parte de su rutina.

Antes de dejar la institución educativa, Juana tomó una decisión que marcaría un quiebre: leer una carta frente a sus compañeros. Allí expresó el daño que había sufrido durante años y puso en palabras lo que muchas víctimas no logran decir. Ese momento fue clave para visibilizar la problemática y comenzar un proceso de sanación.

Con el paso del tiempo, y gracias al acompañamiento adecuado, la joven logró reconstruirse emocionalmente. Hoy, su presente es distinto y su testimonio refleja una transformación profunda: “Por primera vez en mi vida siento ganas de estar viva”, afirmó, dejando en evidencia el contraste entre su pasado y su actualidad.

Su historia no solo pone el foco en las consecuencias del bullying, sino también en la importancia de la intervención temprana, el rol de las instituciones educativas y la necesidad de generar espacios de escucha y contención. El caso de Juana se suma a otros que evidencian que el acoso escolar no es un problema menor, sino una problemática social que puede tener consecuencias devastadoras si no se aborda a tiempo.

El testimonio, además, abre una puerta a la reflexión colectiva: detectar señales, acompañar a las víctimas y no naturalizar la violencia son pasos fundamentales para prevenir situaciones similares. En ese sentido, la voz de quienes lograron salir adelante se vuelve clave para visibilizar una realidad que muchas veces permanece oculta.