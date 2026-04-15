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Un Pincha entre las 100 personas más influyentes del año de Times

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, fue incluido en el prestigioso listado de la revista estadounidense. Es el único argentino seleccionado en 2026 y mantiene un fuerte vínculo con La Plata: su madre nació en la ciudad y él es un hincha fanático de Estudiantes

Un Pincha entre las 100 personas más influyentes del año de Times
15 de Abril de 2026 | 15:50

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El diplomático argentino Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y confeso hincha de Estudiantes de La Plata, fue elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, según el tradicional listado que todos los años elabora la revista estadounidense Time.

El funcionario, que mantiene fuertes vínculos familiares con la ciudad de La Plata —donde nació su madre—, aparece dentro de la categoría “líderes” junto a figuras centrales de la política internacional como Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Donald Trump y el papa León XIV.

“Una forma de medir la eficacia de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados siguen abriéndole las puertas”, destacó la publicación al justificar su elección.

La revista también subrayó el papel que desempeñó el funcionario argentino en escenarios de alta tensión internacional. Recordó, por ejemplo, que tras la toma de la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania por parte de tropas rusas, ambos bandos permitieron el ingreso de una misión encabezada por Grossi para evaluar daños y contribuir a mantener el reactor en condiciones seguras.

En otro pasaje, Time mencionó las tensiones en Medio Oriente y el programa nuclear iraní. Según el artículo, Irán estaba a punto de mostrar a los inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025 cuando Israel lanzó un ataque, apenas un día después de que la junta del organismo declarara que Teherán violaba el Tratado de No Proliferación Nuclear.

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Tras conocerse la distinción, Grossi expresó en sus redes sociales que se sentía “honrado de ser incluido en la lista de Time de las 100 personas más influyentes del mundo este año”.

“El reconocimiento refleja el trabajo que realizamos todos los días en la OIEA en materia de seguridad y protección nuclear, no proliferación y usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nuclear para mejorar vidas en todo el mundo”, señaló.

“Seguiremos construyendo sobre este importante trabajo y ayudando a garantizar que el multilateralismo siga siendo apto para su propósito en el abordaje de los desafíos globales”, agregó.

Trayectoria en la diplomacia internacional

Grossi nació en Buenos Aires en 1961 y es diplomático de carrera. Se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

Su carrera en el servicio exterior comenzó en 1983. Desde entonces ocupó distintos cargos en la Cancillería argentina y en organismos internacionales. Fue embajador argentino en Austria y representante permanente ante la ONU y ante organismos internacionales con sede en Viena.

Entre 2010 y 2013 se desempeñó como director general adjunto del OIEA y en diciembre de 2019 fue designado director general del organismo, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ocupar ese cargo.

Durante su gestión, el organismo debió enfrentar algunos de los desafíos más complejos de la seguridad internacional, entre ellos la supervisión del programa nuclear iraní, la seguridad de centrales nucleares en zonas de conflicto y la promoción de la tecnología nuclear para usos pacíficos, incluidos proyectos vinculados a la salud y el medio ambiente.

En los últimos años también intervino como mediador para evitar el colapso de la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania y participó en discusiones diplomáticas vinculadas con el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

En su última aparición pública, en Seúl, Corea del Sur, Grossi advirtió que sin controles estrictos sobre el programa nuclear iraní cualquier acuerdo de paz sería “una ilusión”.

“Irán tiene un programa nuclear muy ambicioso y amplio, así que todo eso requerirá la presencia de inspectores del OIEA. De lo contrario, no habrá un acuerdo. Habrá una ilusión de acuerdo”, afirmó ante periodistas.

En esa misma conferencia también señaló que su agencia confirmó un rápido aumento de la actividad en instalaciones nucleares en Corea del Norte, en particular en el complejo de Yongbyon.

Un vínculo fuerte con La Plata y con Estudiantes

Más allá de su papel en la diplomacia global, Grossi mantiene un vínculo afectivo muy fuerte con la ciudad de La Plata.

Su madre, Alicia Sagardía —escultora— nació en la capital bonaerense, y esa relación familiar hizo que el actual director del OIEA pasara buena parte de su infancia en la ciudad, donde visitaba con frecuencia a familiares.

Ese contacto temprano también marcó su identidad futbolera: Grossi es un hincha fanático de Estudiantes de La Plata.

“Yo soy porteño, pero soy medio platense de adopción porque mamá era de La Plata. En mi infancia pasaba muchos fines de semana allá, tenía primos, y además por mi generación viví todo aquel Estudiantes campeón”, recordó en una entrevista.

Desde chico iba a la cancha con su hermano Marco y seguía al equipo incluso en partidos de visitante. “Con mi hermano íbamos a los 10 u 11 años a Rosario, Banfield o Lanús en ómnibus. Muchas veces nos tocaba viajar con la hinchada contraria”, contó.

Su pasión “pincharrata” se mantiene intacta. Grossi suele recordar con precisión formaciones históricas del club, como la del Estudiantes campeón del Metropolitano de 1967: “Poletti, Aguirre Suárez, Madero, Manera, Pachamé, Malbernat, Ribaudo, Bilardo, Conigliaro, Flores, Echecopar y Verón”.

También siguió de cerca otros momentos claves de la historia albirroja, como el ciclo campeón de principios de los años 80 y el recordado título del Torneo Apertura 2006 frente a Boca.

“Aquel 13 de diciembre de 2006 se convirtió en una fecha simbólica para Estudiantes, porque ahí volvimos a ganar”, recordó.

Durante una visita al país, hacia el final de su etapa como embajador argentino en Austria, Grossi incluso recorrió junto a su familia el Estadio UNO de Estudiantes, donde el club le entregó el libro conmemorativo por los 110 años de la institución.

De reconocida filiación pincha, el diplomático suele difundir en el exterior el sentido de pertenencia y la historia del club, llevando esa identidad a los distintos países en los que desarrolla su labor.

Por eso, para muchos platenses, el reconocimiento internacional que acaba de recibir también tiene un sabor local: entre las 100 personas más influyentes del mundo, hay un hincha de Estudiantes.

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