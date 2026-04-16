Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 16 de abril 2026

La billetera digital del Banco Provincia renueva beneficios con ahorros fuertes en supermercados, transporte y comercios. 

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 16 de abril 2026
16 de Abril de 2026 | 07:17

Escuchar esta nota

Cuenta DNI, del Banco Provincia, vuelve a ser clave en medio de un contexto de inflación en ascenso y retroceso del consumo. Este jueves 16 de abril, la billetera digital ofrece una batería de beneficios que combinan reintegros inmediatos, promociones segmentadas y ahorros significativos.

Desde supermercados hasta transporte público, pasando por comercios de cercanía y marcas reconocidas, las promociones buscan sostener el poder adquisitivo en un escenario económico desafiante. 

Supermercados y consumo masivo: descuentos fuertes en Cuenta DNI

Uno de los beneficios más destacados del día está en Coto, con un 30% de descuento sin tope de reintegro. Sin embargo, hay una condición clave: el pago debe realizarse con tecnología NFC utilizando la tarjeta Visa Débito vinculada a Cuenta DNI, y solo está disponible para dispositivos Android. El descuento se aplica en el momento, pero no es válido si se paga con QR de otras billeteras como Mercado Pago.

En Chango Más, el beneficio alcanza el 20% de descuento, con un plus para jubilados que cobran a través del Banco Provincia: reciben un 5% adicional con un tope de $5.000. En este caso, el pago debe hacerse presencialmente con la aplicación, y también quedan excluidos los pagos mediante QR externos.

Transporte y comercios: el ahorro cotidiano con Cuenta DNI

El transporte público también entra en la ecuación del ahorro: quienes paguen con NFC acceden a un 100% de reintegro, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta. A diferencia de otros beneficios, el reintegro no es inmediato y se acredita entre 20 y 30 días después en la cuenta bancaria.

Los comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, mantienen el 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000. Esto permite alcanzar el máximo con consumos de $25.000, una opción clave para compras del día a día.

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Marcas, ferias y universidades: dónde están los otros descuentos de Cuenta DNI

Entre las promociones permanentes, se destacan las “marcas del día”con un 30% de ahorro y tope mensual de $15.000 por persona. Participan cadenas reconocidas como Havanna, La Fonte d'Oro, Lucciano’s y Grido, entre otras.

También siguen vigentes los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de ahorro y tope semanal de $6.000, al igual que en comercios adheridos de universidades. En paralelo, supermercados de toda la provincia ofrecen promociones durante toda la semana, con un extra del 5% para jubilados y pensionados del banco.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Lobo se toma su tiempo para negociar con Julio Vaccari: qué falta para que firme

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time
+ Leidas

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

Medicina: quejas por las cursadas en medio de una transición “larga” y tensa

Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

Denuncia: un arma y una amenaza en el “Albert Thomas”

VIDEO. Desesperado reclamo a IOMA de los familiares de pacientes con TEA

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Últimas noticias de La Ciudad

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes
Espectáculos
Todos contra Cinthia: ¿Se cuelga del caso Ángel?
Recreo Uruguayo: “La confianza de hacer canciones entre amigos es clave e irremplazable”
Eva De Dominici, afuera de Superman: le quitó el papel la hija de Arjona
Luego de no poder entrar a Reino Unido, Kanye tampoco cantará en Francia
Katy Perry, investigada tras las acusaciones de Ruby Rose
Policiales
La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado
Partos a domicilio: una práctica bajo análisis judicial
Ventilan una presunta mala praxis médica en un tratamiento corporal
Dos motos al filo de la tragedia en medio de la lluvia
Abasto: ordenan el cierre de un centro de menores
Deportes
Las dos caras del Pincha
Estudiantes ya le apunta a Instituto
El Pincha hace cuentas para el Mundial de Clubes 2029
Auzmendi: “Me siento más cómodo con dos delanteros”
Flamengo-DIM con Pedro en primera fila
Información General
Ausentismo escolar: los chicos argentinos pierden un año de clase durante la primaria
Se publican cada vez más libros pero con una tirada de ejemplares menor
Los números de la suerte del jueves 16 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los despidos de 140 trabajadores del SMN llegaron a La Plata: anuncian paro que podría frenar el tráfico aéreo
Comunicado de SanCor Salud

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla