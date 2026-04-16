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Policiales |Se trata del caso de la llamada “Silvina Luna platense”

Ventilan una presunta mala praxis médica en un tratamiento corporal

El debate arrancó con especialistas divididos sobre el uso de una sustancia cuestionada y su impacto en la salud

Ventilan una presunta mala praxis médica en un tratamiento corporal

El juicio por la “Silvina Luna platense”, que denunció a una médica/web

16 de Abril de 2026 | 02:34
Edición impresa

El juicio por el caso de la llamada “Silvina Luna de La Plata” comenzó en la jornada de ayer con una escena tan intensa como incómoda para todas las partes: frente a frente, la denunciante y la médica acusada dieron sus versiones en una audiencia atravesada por una pregunta central que todavía no tiene respuesta clara: ¿la sustancia aplicada fue la que provocó el daño que se denuncia?

El debate se desarrolla en el Juzgado Correccional Nº 4 de La Plata, a cargo de la jueza Claudia Greco, y tiene en el banquillo a la médica Andrea Viviana Soria, acusada de haber utilizado una sustancia denominada hidroxibenceno -también conocida como fenol- en un tratamiento estético realizado en 2019. Del otro lado, la denunciante Silvina Bravo sostiene que la intervención marcó un antes y un después en su vida, con una serie de padecimientos físicos que, afirma, persisten hasta hoy.

En el primer día declararon ambas protagonistas, junto a médicos de la asesoría pericial y un profesional del Hospital Italiano, en exposiciones que marcaron el tono del debate. El bloque acusatorio está integrado por la fiscal Viviana Arturi y el abogado Dante Chirino, quienes impulsan la hipótesis de una mala praxis vinculada al uso de una sustancia cuestionada en el ámbito sanitario.

Pero lejos de un escenario de certezas, el juicio arrancó dejando al descubierto una fuerte división entre especialistas. El eje técnico del caso -y, en definitiva, el punto sobre el que girará la resolución- radica en determinar si el fenol es o no una sustancia apta para su uso en este tipo de procedimientos.

Por un lado, algunos peritos sostuvieron que existen resoluciones de la ANMAT que desaconsejan su utilización en humanos, especialmente de manera inyectable, debido a su potencial toxicidad. Según esa línea, la aplicación en glúteos mediante microinyecciones, como habría ocurrido en este caso, implicaría un riesgo indebido.

Sin embargo, otra parte de la comunidad médica planteó una postura distinta: el fenol no sería intrínsecamente tóxico, sino que su efecto dependería de factores como la dosis, las características del paciente y el contexto clínico. En esa lógica, se remarcó que el compuesto está presente incluso en el organismo humano -en sangre y orina- y en elementos de uso cotidiano, por lo que su peligrosidad no puede evaluarse de manera aislada.

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Esa tensión entre dos miradas opuestas atravesó toda la audiencia y dejó en evidencia que el caso no se limita a una discusión jurídica, sino también científica. De hecho, uno de los puntos más sensibles es que, hasta el momento, no está acreditado de manera concluyente el nexo de causalidad entre el tratamiento aplicado y el cuadro clínico que presenta la denunciante. Bravo describió una serie de síntomas que incluyeron dolor, sudoración y la aparición de granulomas en la zona intervenida.

Este último elemento -los granulomas- fue uno de los términos más repetidos durante la jornada. Sin embargo, incluso sobre ese punto surgieron matices: algunos especialistas indicaron que este tipo de reacciones pueden aparecer ante distintas intervenciones médicas, sin que necesariamente estén asociadas de manera directa a una sustancia específica.

Así, el juicio avanza sobre un terreno complejo, donde cada afirmación encuentra su contrapunto. La propia acusación reconoce que aún resta consolidar el vínculo entre la intervención estética y las secuelas denunciadas, un aspecto que será determinante al momento de los alegatos.

El caso, que durante meses avanzó con bajo perfil, adquirió notoriedad pública por sus similitudes con el de Silvina Luna, la modelo que murió tras años de complicaciones derivadas de una intervención estética. Sin embargo, lo que se discute en La Plata tiene particularidades propias y, al menos por ahora, más interrogantes que respuestas.

 

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