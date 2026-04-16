Todos contra Cinthia: ¿Se cuelga del caso Ángel?

Cinthia Fernández está estudiando Derecho. Lo hace en La Plata aunque desde su casa, de manera remota. Y está en pareja con un abogado de alto perfil y prolija barba, Roberto Castillo, el que la ayudó a darle fin a su interminable conflicto por alimentos con su ex marido. Como un “aprendizaje” y porque “puede”, la mediática posa a su lado ante las cámaras en casos de gran exposición. Lo hizo hace semanas con Emiliy Ceco y, ahora, quedó en el ojo del huracán por su actitud en el caso Ángel.

Vale mencionar que Castillo tomó la defensa de la familia paterna del niño de 4 años que fue asesinado por su madre y su padrastro en Chubut. Al presentarse allá, el abogado atendió a los medios y a su lado, como un florero, y lookeada con la formalidad de la abogada que pretende ser, estaba Fernández, quien, con su actitud, generó una ola de rechazo.

Más allá de su pose, a muchas figuras de la farándula le chocó la vehemencia con la que la ex vedette se puso al hombro el caso. “Como estudiante de derecho y como mamá juro que esto no va a quedar impune. Estoy muy feliz de que Roberto Castillo asumas esta responsabilidad y pongas todo de vos para darle a Ángel y a su familia, la Justicia que merece”, escribió en sus redes.

Y más tarde sumó: “Vamos a ir por todo. Y los quiero a todos adentro y sin corona. Juro que voy a denunciar a cada funcionario corrupto responsable de este horror que hicieron con Ángel, así como también a todo aquel que impida que esto llegue hasta la Justicia final”.

Además, Fernández no dudó en pedir perpetua para todos y hasta se animó a solicitar la pena de muerte para la madre de la criatura y su pareja.

Las críticas no tardaron en llegar. La última en sumarse fue Tamara Pettinato, histórica enemiga de Fernández, quien pareció darle de su propia medicina, en tanto Cinthia ha sido una de sus mayores detractoras, no solo por la causa en la que quedó involucrado su hermano Felipe sino, sobre todo, por el inolvidable beboteo en la oficina presidencial con Alberto Fernández.

“Creo que a todo el mundo le chocó ver que hagan show, espectáculo y que le bajen la seriedad a un caso tan terrible como es el de Ángel”, dijo la periodista, a quien la actitud de Cinthia le pareció “muy vergonzosa”. “A todos nos chocó y a todos nos dio vergüenza, o por lo menos es la mayoría de las opiniones que escuché”, remarcó.

Otra que opinó sobre la situación fue Vero Lozano. “Ella siempre apuesta fuerte pero no creo que lo haga de manera especulativa. A mí me parece que es su forma de ser. Siento que, a veces, le gana la vehemencia. Creo que es un caso muy sensible como para meterse así, con tanta vehemencia”, analizó la conductora de “Cortá por Lozano” (Telefe).

En la misma sintonía opinó Yanina Latorre. “Es verdad que hay un prejuicio con Cinthia pero hay una vehemencia que está utilizando, que es la del panel y la que siempre la caracterizó. Porque la conocemos así. Es una mina que la consumís y rinde”, manifestó la conductora de “SQP”.

Para Alejandra Maglietti, histórica panelista pero también abogada, tuvo un análisis diferente: “Entiendo que puede no gustar y que incluso le quite cierta seriedad al tema hacer tanto show. Pero ojalá que Castillo y Cinthia sigan ahí y continúen generando presión mediática”, manifestó.

EL DESCARGO DE CINTHIA

Tras haber escuchado todas las críticas, Cinthia Fernández habló. “Voy a hacer lo que quiera sin darle explicaciones a nadie. Todos los boludos que me criticaron en la televisión… ¿Quiénes son? ¿Dueños de la moral? No voy a hacer algo porque un periodista lo diga. Estoy haciendo lo mismo que hacen todos: visibilizar”, manifestó ayer.

Y se defendió tras su viaje a Chubut a acompañar a su pareja: “Puedo viajar con mi pareja porque es mi pareja. No le tengo que dar explicaciones a nadie. Soy estudiante de abogacía y para mí es un aprendizaje. Y además trabajo en comunicación”.

Y cerró, contundente: “Estoy visibilizando cosas que están mal. Eso es lo que hago. Es un caso que me interpeló. Es un caso que decidí ayudar. Desde lo jurídico no puedo hacer nada porque no soy abogada. Pero desde la comunicación sí. Me tiene sin cuidado lo que digan de mí”.