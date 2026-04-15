$4.000.000: el Súper Cartonazo se llevó la felicidad para Tolosa

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El ganador es un lector de 73 años, propietario de una verdulería. Mañana sale el cupón de la nueva ronda semanal
La suerte tocó la puerta de un comerciante de La Plata. Zenón Rocha, un verdulero de Tolosa de 73 años se convirtió en el nuevo ganador del Súper Cartonazo, el tradicional juego de EL DIA, y se llevó el premio mayor de 4 millones de pesos.
El hombre, que trabaja desde hace cuatro décadas en el rubro y mantiene una rutina marcada por largas jornadas, aseguró que nunca antes había ganado un premio de estas características. La noticia lo tomó por sorpresa y rápidamente se transformó en un momento de alegría compartida con su entorno más cercano.
La expectativa ahora se orienta a lo que pase desde mañana: sale el nuevo cupón con la edición impresa del diario y desde el viernes se publican los números de la suerte. Quien llegue al martes próximo con 15 aciertos, se quedará con el pozo de un millón de pesos.
Según relató, suele participar del juego de manera habitual, como muchos lectores del diario, casi como una costumbre incorporada a la vida cotidiana.
“Me levanto todos los días a las 3 o 4 de madrugada para ir al mercado y mi diariero me deja el ejemplar tipo 5 en la puerta”, detalló.
Sin embargo, nunca imaginó que esa rutina pudiera terminar con un resultado así. Esta vez, la combinación de números coincidió y marcó un antes y un después. “Ya había cerrado la verdulería y estaba cansado, así que me fui a descansar un rato. Pensé que tenía tiempo para revisarlo después. Cuando lo hice, me faltaba el último número. Lo miré y no podía creerlo”, relató.
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El instante en que confirmó que había acertado todos los números estuvo cargado de emoción. Entre incredulidad y entusiasmo, repasó varias veces el cartón, volvió a mirar los resultados y hasta buscó corroborarlo para despejar cualquier duda. Recién entonces cayó en la cuenta de que era el flamante ganador.
“Es una gran ayuda, porque hoy en día está todo difícil”, explicó Rocha. Entre sus principales planes, adelantó que destinará el dinero a “pagar algunas cuentas” y también a “ayudar un poco a sus hijos”.
El Súper Cartonazo es uno de los juegos más tradicionales del diario y convoca cada semana a cientos de lectores de la Ciudad y la región. Su dinámica es sencilla: con el ejemplar se accede a un cartón con números que luego deben coincidir con los publicados. Completar la grilla permite acceder a premios en efectivo, que varían en cada edición y mantienen viva la expectativa.
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