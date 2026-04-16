Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
16 de Abril de 2026 | 07:57

Escuchar esta nota

En un escenario económico que empieza a mostrar algunos cambios, los créditos hipotecarios ajustados por UVA vuelven a ganar protagonismo. La reciente baja de tasas impulsada por distintos bancos abrió una ventana de oportunidad para quienes buscan financiar la compra de una vivienda, con condiciones algo más accesibles que meses atrás.

En las últimas semanas, varias entidades financieras redujeron sus tasas de interés, llevando el promedio del sistema a ubicarse cerca del 9,5% anual más UVA. Se trata de una caída relevante frente a los niveles previos y que refleja una mayor competencia entre bancos por captar clientes en este segmento.

Algunas entidades privadas aplicaron recortes más agresivos, especialmente para quienes cobran su sueldo en esas instituciones, con reducciones que en ciertos casos superaron los cinco puntos porcentuales. A la par, otros bancos que ya habían iniciado este camino continúan ajustando sus condiciones, consolidando una tendencia general a la baja.

Dentro de este panorama, el Banco Nación sigue posicionándose como referencia del mercado, con tasas que rondan el 6% más UVA, las más bajas del sistema. Esto lo convierte en uno de los principales actores en la reactivación del crédito hipotecario, concentrando una parte importante de los préstamos otorgados en el último tiempo.

Uno de los puntos clave de esta mejora es el impacto directo en las cuotas iniciales. Según especialistas del sector, por cada punto porcentual que baja la tasa, la cuota puede reducirse aproximadamente un 10%, lo que amplía el acceso para nuevos compradores.

A esto se suma una leve flexibilización en los requisitos de acceso. Algunas entidades comenzaron a relajar ciertas condiciones, como el puntaje crediticio mínimo, lo que permite que más personas puedan calificar para estos préstamos.

El contexto macroeconómico también acompaña: la estabilidad del dólar oficial en lo que va del año mejora el poder de compra en términos de moneda extranjera, un factor clave en el mercado inmobiliario argentino.

Si bien el crédito hipotecario todavía está lejos de los niveles históricos más altos, los indicadores muestran una recuperación progresiva desde su relanzamiento en 2024. De todos modos, los especialistas coinciden en que el crecimiento será gradual y que el verdadero impacto de estas medidas se verá en el mediano plazo.

Así, con tasas en descenso y condiciones algo más flexibles, el crédito hipotecario comienza a recuperar terreno y vuelve a instalarse como una alternativa concreta para quienes sueñan con la vivienda propia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Lobo se toma su tiempo para negociar con Julio Vaccari: qué falta para que firme

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time
+ Leidas

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia

Medicina: quejas por las cursadas en medio de una transición “larga” y tensa

Histórica fábrica de Berazategui empezó a importar desde China

Denuncia: un arma y una amenaza en el “Albert Thomas”

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

El Pincha hace cuentas para el Mundial de Clubes 2029
Últimas noticias de Política y Economía

Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia

Pulgar para arriba: el FMI libera U$S1.000 millones

Karina Milei no le suelta la mano: otra vez juntos por una visita a Vaca Muerta

Francos habló de una candidatura en medio de la polémica con Adorni
Información General
Sobrevivió al bullying, leyó una carta frente a sus compañeros y logró sanar: “Por primera vez siento ganas de estar viva”
Ausentismo escolar: los chicos argentinos pierden un año de clase durante la primaria
Se publican cada vez más libros pero con una tirada de ejemplares menor
Los números de la suerte del jueves 16 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los despidos de 140 trabajadores del SMN llegaron a La Plata: anuncian paro que podría frenar el tráfico aéreo
Policiales
Jueves lluvioso y peligroso: dos peatones atropellados en pleno centro de La Plata
La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado
Partos a domicilio: una práctica bajo análisis judicial
Arrancó el juicio del caso de la “Silvina Luna platense” por presunta mala praxis en un tratamiento corporal
Dos motos al filo de la tragedia en medio de la lluvia
Espectáculos
Todos contra Cinthia: ¿Se cuelga del caso Ángel?
Recreo Uruguayo: “La confianza de hacer canciones entre amigos es clave e irremplazable”
Eva De Dominici, afuera de Superman: le quitó el papel la hija de Arjona
Luego de no poder entrar a Reino Unido, Kanye tampoco cantará en Francia
Katy Perry, investigada tras las acusaciones de Ruby Rose
Deportes
Estudiantes muestra dos caras pero... ¿cuál es la verdadera?
Estudiantes ya le apunta a Instituto
El Pincha hace cuentas para el Mundial de Clubes 2029
Auzmendi: “Me siento más cómodo con dos delanteros”
Flamengo-DIM con Pedro en primera fila

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla