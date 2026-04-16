Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia

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En un escenario económico que empieza a mostrar algunos cambios, los créditos hipotecarios ajustados por UVA vuelven a ganar protagonismo. La reciente baja de tasas impulsada por distintos bancos abrió una ventana de oportunidad para quienes buscan financiar la compra de una vivienda, con condiciones algo más accesibles que meses atrás.
En las últimas semanas, varias entidades financieras redujeron sus tasas de interés, llevando el promedio del sistema a ubicarse cerca del 9,5% anual más UVA. Se trata de una caída relevante frente a los niveles previos y que refleja una mayor competencia entre bancos por captar clientes en este segmento.
Algunas entidades privadas aplicaron recortes más agresivos, especialmente para quienes cobran su sueldo en esas instituciones, con reducciones que en ciertos casos superaron los cinco puntos porcentuales. A la par, otros bancos que ya habían iniciado este camino continúan ajustando sus condiciones, consolidando una tendencia general a la baja.
Dentro de este panorama, el Banco Nación sigue posicionándose como referencia del mercado, con tasas que rondan el 6% más UVA, las más bajas del sistema. Esto lo convierte en uno de los principales actores en la reactivación del crédito hipotecario, concentrando una parte importante de los préstamos otorgados en el último tiempo.
Uno de los puntos clave de esta mejora es el impacto directo en las cuotas iniciales. Según especialistas del sector, por cada punto porcentual que baja la tasa, la cuota puede reducirse aproximadamente un 10%, lo que amplía el acceso para nuevos compradores.
A esto se suma una leve flexibilización en los requisitos de acceso. Algunas entidades comenzaron a relajar ciertas condiciones, como el puntaje crediticio mínimo, lo que permite que más personas puedan calificar para estos préstamos.
El contexto macroeconómico también acompaña: la estabilidad del dólar oficial en lo que va del año mejora el poder de compra en términos de moneda extranjera, un factor clave en el mercado inmobiliario argentino.
Si bien el crédito hipotecario todavía está lejos de los niveles históricos más altos, los indicadores muestran una recuperación progresiva desde su relanzamiento en 2024. De todos modos, los especialistas coinciden en que el crecimiento será gradual y que el verdadero impacto de estas medidas se verá en el mediano plazo.
Así, con tasas en descenso y condiciones algo más flexibles, el crédito hipotecario comienza a recuperar terreno y vuelve a instalarse como una alternativa concreta para quienes sueñan con la vivienda propia.
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