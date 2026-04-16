La canasta alimentaria platense subió un 3,1%

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Esteban Pérez Fernández
eperezfernandez@eldia.com
La carne y la papa encabezaron las subas de precios en La Plata durante marzo. Así lo reveló el informe mensual de la Fundación FundPlata sobre la variación de la canasta alimentaria en la capital bonaerense, que registró un alza promedio del 3,1% durante el tercer mes del año —una décima por encima del 2,9% que marcó el Gran Buenos Aires en el mismo período y una desaceleración respecto al 4,7% de febrero.
El relevamiento abarcó 26 productos en 18 comercios de los rubros carnicería, almacén y verdulería, distribuidos en 13 barrios de la ciudad. El trabajo se realizó durante la cuarta semana de marzo.
El mayor impulso vino del sector cárnico, con un incremento del 6,2%. Dentro de ese rubro, la carne picada especial trepó un 8,8%, la bola de lomo un 8,3% y el asado un 7,3%. Este último producto se mantiene en el cuarto lugar del ranking de subas, igual que en febrero, cuando había acumulado un alza del 13,2%.
La papa negra fue la estrella negativa del mes con un salto del 9,4%, la suba individual más alta de toda la canasta. El rubro almacén, en tanto, registró una variación moderada del 1,0%, mientras que la verdulería fue el único segmento que cerró en terreno negativo, con una baja del 2,8% —un contraste marcado con febrero, cuando ese mismo rubro había subido 2,6% impulsado por la cebolla (35,9%), la naranja (27,6%) y el tomate (14,8%).
Desde FundPlata advirtieron que la canasta platense no es directamente comparable con la del IPC nacional ni con la de la Ciudad de Buenos Aires, ya que estas últimas incluyen una mayor cantidad de productos. Sin embargo, el organismo sostiene que el ejercicio comparativo permite trazar una pauta sobre la evolución de los precios de los alimentos tanto en términos generales como por producto específico.
La desaceleración de marzo respecto a febrero no implica alivio para los bolsillos platenses. En dos meses, la canasta acumuló una suba del 7,8%, un ritmo que supera con comodidad la inflación general y erosiona el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos. El dato es más significativo si se considera que carnicería -el rubro de mayor peso en el gasto diario de las familias- acumula alzas consecutivas y sostenidas: 8,9% en febrero y 6,2% en marzo.
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Para FundPlata, el monitoreo en 13 barrios de la ciudad busca capturar la heterogeneidad de precios dentro del mismo distrito.
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