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Policiales

Jueves lluvioso y peligroso: dos peatones atropellados en pleno centro de La Plata

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona del siniestro, ya que hay un caos de tránsito en la zona de 7 y 48

Jueves lluvioso y peligroso: dos peatones atropellados en pleno centro de La Plata
16 de Abril de 2026 | 08:33

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La mañana de este jueves comenzó con complicaciones en las calles platenses, donde la lluvia y las condiciones de visibilidad reducida fueron escenario de al menos dos accidentes con peatones involucrados en distintos puntos de la ciudad.

El primero de los hechos ocurrió minutos antes de las 7 en la transitada intersección de avenida 7 y 48, en pleno centro. Según pudo saber este medio a partir de fuentes presentes en el lugar, una mujer trabajadora de Servicios Sociales de policía de entre 50 y 60 años intentó cruzar la calle por fuera de la senda peatonal y fue embestida por un remis que circulaba por la zona.

A raíz del impacto, la víctima sufrió un corte en el cuero cabelludo y diversos golpes, por lo que debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Rossi. En el lugar trabajaron profesionales del SAME, junto a personal de Guardia Urbana y efectivos de la Comisaría Primera, que tiene jurisdicción en el área. Además, se aguardaba la llegada de peritos para determinar las circunstancias del hecho.

Horas más tarde, cerca de las 8, un segundo episodio encendió las alarmas en la ciudad. En la intersección de 10 y 62, un joven mayor de edad también fue atropellado, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre cómo se produjo el siniestro.

Ambos casos se dieron en una jornada marcada por la lluvia persistente, calles resbaladizas y visibilidad reducida, factores que suelen incrementar el riesgo tanto para conductores como para peatones. Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente en condiciones climáticas adversas, para evitar este tipo de incidentes.

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