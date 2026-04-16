Severa advertencia del Financial Times

El Financial Times, uno de los diarios económicos más influyentes del mundo, publicó un duro análisis sobre el presente económico de la Argentina. Bajo el título de un proceso que parece haber encontrado un techo, el medio británico sostuvo que el esfuerzo del presidente Javier Milei por reducir la inflación crónica “se está estancando” y puso el foco en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

“El esfuerzo de Javier Milei por reducir la inflación crónica de Argentina se está estancando”, señaló el medio, al referirse al dato de 3,4% mensual en marzo, el nivel más alto en un año.

El artículo remarcó que la inflación cayó “drásticamente” desde los niveles de dos dígitos mensuales que el Gobierno heredó en 2023. Sin embargo, advirtió que el proceso se desaceleró: el índice tocó un piso de 1,5% en mayo, pero luego volvió a subir, con 2,9% en enero y febrero, hasta alcanzar el 3,4% en marzo.

Tras conocerse los datos, el propio Milei reconoció el impacto del indicador: “El número es malo. No nos gusta porque la inflación nos resulta repugnante”, sostuvo.