El intendente de San Isidro quiere tener su policía propia

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, anunció que el municipio buscará tener su Policía Local, en el marco de un acto ante vecinos.

“Estamos apostando a que la Legislatura de la Provincia sancione la ley que nos permita a los municipios grandes del conurbano contar con policía propia”, afirmó Lanús.

“Yo soy de los intendentes que quiere tener una policía local porque queremos hacernos cargo, y para eso es necesario tener una formación policial”, destacó.

Lanús subrayó: “La seguridad es responsabilidad provincial, pero no miramos para otro lado. No escondemos el culo a la jeringa. En San Isidro decidimos hacernos cargo. Cuidar al vecino es nuestra prioridad número uno”.

El jefe comunal recordó que fueron incorporadas de 51 patrullas nuevas; 130 patrulleros con presencia policial y cámaras de seguridad de última generación.