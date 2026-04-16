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Policiales |Le robaron 70 mil dólares a una pareja

Tras la pista de un golpe delictivo de alto impacto

El ataque, de madrugada, ocurrió en las cercanías de la Plaza de 25 y 60. Fueron cuatro los ladrones que irrumpieron en la vivienda

Tras la pista de un golpe delictivo de alto impacto

La zona del millonario golpe. Hay preocupación por la inseguridad/web

16 de Abril de 2026 | 02:31
Edición impresa

Un nuevo golpe delictivo de alto impacto volvió a sacudir a La Plata en la madrugada del miércoles, dejando al descubierto no sólo la vulnerabilidad de las viviendas en zonas céntricas, sino también el nivel de información y planificación con el que operan bandas que buscan botines millonarios.

El hecho se registró alrededor de las 4 de la mañana en una casa ubicada sobre 60 entre Diagonal 94 y 25, en inmediaciones de la Plaza Juan Domingo Perón.

En ese horario, donde la Ciudad se vuelve más silenciosa y la circulación es prácticamente nula, al menos cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en la propiedad tras forzar una reja de una ventana en la planta alta, accediendo sin ser advertidos inicialmente por las víctimas.

Dentro de la vivienda descansaban un hombre de 68 años y su esposa, quienes fueron sorprendidos en plena madrugada por los intrusos. Según consta en la denuncia, los asaltantes actuaron con un grado de coordinación que no pasó desapercibido: redujeron rápidamente a la pareja y, sin rodeos, exigieron la entrega de dinero en dólares.

No hubo pedidos al azar ni improvisación. El objetivo era claro. Bajo esa presión, el propietario terminó entregando una suma cercana a los 70 mil dólares, un monto que convierte al hecho en uno de los robos más significativos de los últimos días.

Antes de retirarse, los delincuentes revisaron distintos ambientes en busca de más objetos de valor, llevándose además relojes -cuyas marcas no fueron precisadas- y un anillo de oro.

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Todo ocurrió en cuestión de minutos. El tiempo justo para ejecutar el golpe y escapar sin dejar rastros inmediatos. Recién minutos después, cerca de las 04.25, la víctima logró comunicarse con el 911 para dar aviso de lo sucedido.

Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores es el posible manejo de información sensible. La modalidad del hecho -el ingreso directo, el horario elegido y, sobre todo, el conocimiento sobre la existencia de dinero en moneda extranjera dentro del domicilio- refuerza la sospecha de que no se trató de un robo al voleo, sino de un ataque previamente estudiado.

En ese sentido, fuentes vinculadas a la investigación no descartan que haya existido algún tipo de dato previo que permitió a los delincuentes seleccionar el objetivo con precisión.

Este tipo de situaciones vuelve a poner en discusión los circuitos informales de datos sensibles que, en muchos casos, terminan alimentando a organizaciones delictivas.

Más allá del hecho puntual, el episodio vuelve a exponer una preocupación creciente: la reiteración de robos bajo la modalidad de ingresos nocturnos con montos elevados y ejecución rápida. Golpes que no sólo implican pérdidas económicas millonarias, sino que también consolidan una percepción de miedo y impunidad difícil de revertir.

 

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