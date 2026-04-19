Tensión, disparos y corridas en Tolosa durante un operativo policial

En medio de un operativo policial en Tolosa durante este sábado por la tarde noche, momentos de tensión se vivieron en el barrio cuando las tareas se desplegaron a lo largo de las calles con corridas, disparos y piedrazos en la zona de 121 entre 526 y 527.

El temor comenzó a escalar cuando, luego de que un grupo de jóvenes arrojara piedrazos contra una garita policial, los efectivos de seguridad iniciaron el despliegue para dar con los autores del hecho.

Según trascendió, los policías intervenían en la identificación de un vehículo sospechoso cuando fueron interceptados por piedrazos.

En cuestión de minutos, el lugar se llenó de corridas, gritos, más piedrazos y disparos. Una cámara de seguridad de la zona alcanzó a registrar a los efectivos policiales avanzando mientras abrían fuego. Sin embargo, no se registraron heridos ni detenidos.