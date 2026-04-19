VIDEO.- Noche de pánico en La Loma: tres encapuchados, forcejeos y un llamado a la policía que "nunca llegó"
VIDEO.- Noche de pánico en La Loma: tres encapuchados, forcejeos y un llamado a la policía que "nunca llegó"
Milei y Netanyahu anunciaron vuelos directos, acuerdo en IA y una nueva iniciativa geopolítica
Proyecto de ley busca eximir a un grupo de docentes de pagar el Impuesto Automotor en la Provincia
Tensión, disparos y corridas en Tolosa durante un operativo policial
Boca, con un gol de Paredes, le gana 1 a 0 a River en el Monumental
Qué se sabe del impactante choque entre un auto y un camión cisterna en La Plata
EN FOTOS | Así se vivió la Maratón de la Defensoría del Pueblo a beneficio del Hospital de Niños en La Plata
Luego de pedir la unidad, Mayra Mendoza y Archanco volvieron a mostrarse con Alak
Se conoce el veredicto contra Buzali, ex marido de Píparo por atropellar a dos motociclistas en La Plata
El Festival de la Cerveza Capital vive hoy su última jornada
Multitudinaria devoción en La Plata: miles de fieles celebran a San Expedito en su día
Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo
Inflación alta, consumo en baja y malestar en alza, las señales que inquietan a Milei
VIDEO. Impactante choque en pleno centro de La Plata: una mujer herida de gravedad
Alak invitó a la UCR, socialistas, a la ARI y a otros partidos a crear un frente
VIDEO. Con ganas y sin brillo: el Lobo logró un triunfo clave
Carolina Losada intentó defender a Manuel Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
VIDEO. Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba
Grave accidente en Ensenada: una motociclista quedó atrapada entre dos autos y terminó hospitalizada
Los Puma 7‘s terminaron subcampeones en el Seven de Hong Kong
Violento choque en Melchor Romero: perdió el control y se estrelló contra una columna en la avenida 520
VIDEO. Ingenio platense: docentes crearon una web que ayuda con el papeleo del aula
No hay edad para el teatro: adultos mayores de La Plata que se suben a las tablas
Música, cine y teatro en la agenda de espectáculos para este domingo en La Plata
Estacionamiento: lo que hacemos, lo que suponemos... y lo que dice la ley
Los clubes de barrio también tienen propuestas para los mayores
Domingo a puro Sol para disfrutar en La Plata: cuando llegarían las lluvias a la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio de un operativo policial en Tolosa durante este sábado por la tarde noche, momentos de tensión se vivieron en el barrio cuando las tareas se desplegaron a lo largo de las calles con corridas, disparos y piedrazos en la zona de 121 entre 526 y 527.
El temor comenzó a escalar cuando, luego de que un grupo de jóvenes arrojara piedrazos contra una garita policial, los efectivos de seguridad iniciaron el despliegue para dar con los autores del hecho.
Según trascendió, los policías intervenían en la identificación de un vehículo sospechoso cuando fueron interceptados por piedrazos.
En cuestión de minutos, el lugar se llenó de corridas, gritos, más piedrazos y disparos. Una cámara de seguridad de la zona alcanzó a registrar a los efectivos policiales avanzando mientras abrían fuego. Sin embargo, no se registraron heridos ni detenidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí