Mañana se conoce el veredicto contra Buzali, ex marido de Carolina Píparo por atropellar a dos motociclistas en La Plata

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El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 dará a conocer mañana el veredicto contra Juan Ignacio Buzali, el ex marido de la directora del Banco Nación, Carolina Píparo, acusado por la tentativa de homicidio de dos motociclistas a quienes atropelló al confundirlos con delincuentes. Conforme a la información aportada por fuentes del caso, el dictamen de los jueces se conocerá este lunes 20 de abril a partir de las 11.00hs en el tribunal ubicado en la ciudad de La Plata.
El abogado Martín Miguel De Vargas, representante de uno de los particulares damnificados, dialogó NA y consignó que pidió ocho años de prisión, mientras que la Fiscalía solicitó seis años de cárcel. Acerca de la defensa, reclamó su absolución.
El hecho por el que el ex marido de Píparo llegó a juicio ocurrió el 1° de enero de 2021 a la madrugada cuando la actual directora del Banco Nación denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio. En su testimonio, destacó que con Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.
Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco. “En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, señala la acusación.
Tras la investigación se comprobó que los dos ocupantes de la moto, uno de ellos menor, no tenían relación con el hecho delictivo. Tras el atropello, Buzali fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación.
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