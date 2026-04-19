Luego de pedir la unidad, Mayra Mendoza y Archanco volvieron a mostrarse con Alak

Alak invitó a la UCR, socialistas, a la ARI y a otros partidos a crear un frente
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Tras acompañarlo en el acto de asunción del PJ local, los dirigentes de La Cámpora participaron de la maratón en la República de los Niños
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La intendenta de Quilmes en licencia y el diputado de La Cámpora participaron esta tarde de la maratón organizada por la Defensoría del Pueblo, en la República de los Niños y se mostraron junto al intendente, Julio Alak, en el escenario.
Luego de que Alak ayer haya asumido nuevamente como conductor del PJ La Plata, pidiendo la unidad de todo el peronismo y llamando a un frente más amplio para vencer al gobierno libertario en las próximas elecciones, dos de los dirigentes de La Cámpora más emblemáticos de la Provincia se mostraron hoy con el jefe comunal platense.
Se trató de la intendenta de Quilmes en uso de licencia, la diputada Mayra Mendoza, y su par y expresidente del PJ local Ariel Archanco. Ambos se mostraron junto al Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, junto a su antecesor y ahora jefe de Gabinete municipal Carlos Bonicatto.
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