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Política y Economía

Milei y Netanyahu anunciaron vuelos directos, acuerdo en IA y una nueva iniciativa geopolítica

Milei y Netanyahu anunciaron vuelos directos, acuerdo en IA y una nueva iniciativa geopolítica
19 de Abril de 2026 | 17:40

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El presidente Javier Milei encabezó una conferencia conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, donde no solo anunció avances en conectividad y tecnología, sino también una iniciativa política de alcance regional.

Durante su discurso, Milei confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, y destacó que este paso representa “una unión moral, espiritual y política” entre ambos países. Además, subrayó que el objetivo es profundizar un vínculo que calificó como “inquebrantable”.

En el plano tecnológico, el mandatario anunció la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial y adelantó que ambos países trabajarán en el desarrollo conjunto de modelos, formación de especialistas y aplicación en sectores productivos. “Las naciones que creen en la libertad deben liderar el cambio”, afirmó, al posicionar a la Argentina como potencial “hub de inteligencia artificial del mundo”.

Pero uno de los anuncios más destacados fue la presentación de los llamados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa que busca replicar en América Latina el espíritu de los Acuerdos de Abraham. Según explicó Milei, el objetivo es fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos con Israel, además de coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

En su discurso, el Presidente también hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y en el reclamo de justicia.

Finalmente, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, y cerró con un mensaje político y simbólico: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”. La visita se da en un contexto de alta tensión en la región y consolida el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel.

 

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