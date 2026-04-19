Un auto chocó contra un camión cisterna en La Plata y hubo dos heridos

Un domingo marcado por la siniestralidad vial se vive en La Plata y sus alrededores, donde al menos cuatro accidentes de tránsito dejaron varias personas heridas y un fuerte despliegue de emergencia en distintos sectores.

El hecho más reciente se registró en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 43, donde un automóvil impactó contra un camión que transportaba leche. Como consecuencia del choque, el vehículo de menor porte quedó completamente destruido en su parte frontal, mientras que el camión terminó volcando sobre la calzada.

El conductor del rodado particular sufrió diversas fracturas y fue asistido en el lugar por los bomberos voluntarios de El Peligro y una ambulancia, generando además importantes demoras en el tránsito.

Según informaron fuentes policiales que accedió EL DÍA, el hecho involucró a un Volkswagen Passat, dominio JVY653, conducido por un hombre de 50 años, quien sufrió diversas fracturas. Por causas que aún se investigan, el vehículo impactó contra un camión Mercedes Benz modelo 114, dominio VUY 466, manejado por otro hombre de 57 años, domiciliado en Florencio Varela, quien presentó politraumatismos.

Ambos conductores se encontraban conscientes al momento de ser asistidos, mientras aguardaban la llegada de ambulancias para su traslado y evaluación médica.

En el lugar trabajó personal policial, junto a efectivos del Comando Oeste, Bomberos Voluntarios de El Peligro y agentes del Departamento Vial Samborombón, quienes realizaron tareas de balizamiento y ordenamiento del tránsito.

Debido a la magnitud del choque, la traza principal de la ruta permanecía totalmente obstruida, por lo que la circulación fue desviada hacia la colectora. En tanto, se aguardaba la llegada de peritos para determinar la mecánica del accidente.

Por último, la causa fue caratulada como “lesiones culposas” e interviene el Departamento de Seguridad de El Peligro.