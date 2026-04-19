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Un violento siniestro vial se registró este mediodía en la esquina de 5 y 48, en pleno centro de La Plata, justo frente a la tradicional Iglesia San Ponciano. El fuerte impacto entre dos vehículos dejó importantes destrozos materiales y al menos una persona con heridas de consideración.
Según se pudo reconstruir en el lugar, por causas que aún se investigan, un utilitario y un automóvil protagonizaron un choque de gran magnitud que terminó con ambos rodados con severos daños en su parte frontal superior.
A raíz de la violencia del impacto, uno de los vehículos terminó subiéndose a la vereda, quedando a metros de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
En el interior de uno de los autos, un Volkswagen Gol de color negro, viajaba una mujer que sufrió heridas graves. Testigos señalaron que presentaba sangre en el rostro al momento de ser asistida. Minutos después, una ambulancia del SAME arribó al lugar y procedió a su traslado urgente hacia el hospital más cercano.
La escena generó un importante despliegue de emergencia. Personal de la Guardia Urbana trabajó en el ordenamiento del tránsito, que se vio seriamente afectado en una de las zonas más transitadas de la ciudad, mientras que efectivos policiales de la comisaría primera —con jurisdicción en el área— llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho.
El tránsito permanecía parcialmente interrumpido mientras continuaban las pericias y la remoción de los vehículos siniestrados. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre las causas del choque.
VIDEO: ASÍ QUEDARON LOS VEHÍCULOS TRAS EL CHOQUE EN 5 Y 48
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