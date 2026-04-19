Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO. Impactante choque en pleno centro de La Plata: una mujer herida de gravedad

VIDEO. Impactante choque en pleno centro de La Plata: una mujer herida de gravedad
19 de Abril de 2026 | 12:09

Escuchar esta nota

Un violento siniestro vial se registró este mediodía en la esquina de 5 y 48, en pleno centro de La Plata, justo frente a la tradicional Iglesia San Ponciano. El fuerte impacto entre dos vehículos dejó importantes destrozos materiales y al menos una persona con heridas de consideración.

Según se pudo reconstruir en el lugar, por causas que aún se investigan, un utilitario y un automóvil protagonizaron un choque de gran magnitud que terminó con ambos rodados con severos daños en su parte frontal superior.

A raíz de la violencia del impacto, uno de los vehículos terminó subiéndose a la vereda, quedando a metros de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

En el interior de uno de los autos, un Volkswagen Gol de color negro, viajaba una mujer que sufrió heridas graves. Testigos señalaron que presentaba sangre en el rostro al momento de ser asistida. Minutos después, una ambulancia del SAME arribó al lugar y procedió a su traslado urgente hacia el hospital más cercano.

La escena generó un importante despliegue de emergencia. Personal de la Guardia Urbana trabajó en el ordenamiento del tránsito, que se vio seriamente afectado en una de las zonas más transitadas de la ciudad, mientras que efectivos policiales de la comisaría primera —con jurisdicción en el área— llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

El tránsito permanecía parcialmente interrumpido mientras continuaban las pericias y la remoción de los vehículos siniestrados. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre las causas del choque.

VIDEO: ASÍ QUEDARON LOS VEHÍCULOS TRAS EL CHOQUE EN 5 Y 48

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO.- Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave

Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha en Córdoba

Alak invitó a la UCR, socialistas, a la ARI y a otros partidos a crear un frente

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Lobo en la victoria

Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo

VIDEO. Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba

Estacionamiento: lo que hacemos, lo que suponemos... y lo que dice la ley

Un “palimpsesto arquitectónico”: la torreta que corona una esquina platense

Una moto en llamas y un final trágico en Gonnet
Últimas noticias de Policiales

Grave accidente en Ensenada: una motociclista quedó atrapada entre dos autos y terminó hospitalizada

Violento choque en Melchor Romero: perdió el control y se estrelló contra una columna en la avenida 520

Cayó un ladrón armado tras intentar escapar por una ventana en Arana

Crueldad extrema en La Plata: golpean y atan a una jubilada de 96 años
La Ciudad
Multitudinaria devoción en La Plata: miles de fieles celebran a San Expedito en su día
EN FOTOS | Así se vivió la Maratón de la Defensoría del Pueblo a beneficio del Hospital de Niños en La Plata
Domingo a puro Sol para disfrutar en La Plata: cuando llegarían las lluvias a la Región
Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy domingo en EL DIA
VIDEO. Ingenio platense: docentes crearon una web que ayuda con el papeleo del aula
Deportes
Los Puma 7‘s terminaron subcampeones en el Seven de Hong Kong
River y Boca paralizan al país en un clásico con muchísimas obligaciones
VIDEO. Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba
Supo ganar en una cancha incómoda y eso lo ayuda para afianzar el proceso
Alexander Medina: “Valoramos el triunfo”
Información General
Los números de la suerte del sábado 19 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Artemis II: más que la Luna, la idea de unir al mundo
Traslado del Registro en Zárate: consultas y pedido de informes por la nueva sede
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
Espectáculos
Carolina Losada intentó defender a Manuel Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Música, cine y teatro en la agenda de espectáculos para este domingo en La Plata
Michael Jackson nunca muere: a pesar de las controversias, el negocio del Rey del Pop solo crece
El lado oculto de Evangelina Anderson: “Fría, calculadora y negadora serial”
Diego Capusotto: “Jamás pienso en lo que hice, ya está hecho”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla