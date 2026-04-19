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Dolor por la muerte de un querido músico de La Plata

Dolor por la muerte de un querido músico de La Plata
19 de Abril de 2026 | 17:22

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Dolor en La Plata por la muerte del músico y cantante Nicolás Omentari, oriundo de Berisso. Integrante del grupo “Hijos del Tiempo”, era una persona muy querida en la localidad y reconocida por su labor social. 

Desde chico descubrió la pasión por la música y así, la vida lo fue llevando por diferentes proyectos, grupales e individuales, hasta encontrarse en “Hijos del Tiempo”. 

Los mensajes de despedida colmaron las redes sociales, donde lo recordaron por sus acciones solidarias, participaciones en los barrios y el amor a sus seres queridos. 

El último adiós a Nicolás Omentari tuvo lugar en Berisso, en la casa velatoria Di Lázzaro. El ámbito de la música local lo despide con profundo pesar.

 

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