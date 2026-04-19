Caputo cerró la semana con respaldo multilateral

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Luis Caputo cerró su paso por Washington con un resultado que el equipo económico calificó como el mejor viaje en este tipo de encuentros. En el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el ministro y su comitiva -integrada por el viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili- lograron sellar una serie de acuerdos con organismos multilaterales que alivian el panorama financiero del Gobierno para los próximos 18 meses.
El eje de la estrategia oficial pasa por reunir cerca de U$S10.000 millones a través de tres vías complementarias. La primera implica obtener U$S4.000 millones de bancos privados mediante garantías del Banco Mundial y el BID, a tasas de entre 5,5% y 6,5% anual, muy por debajo del 9,5% o más que el mercado internacional exigiría hoy a la Argentina. La segunda apunta a U$S 4.000 millones adicionales a través de licitaciones de bonos en dólares en el mercado local. La tercera contempla U$S2.000 millones provenientes del proceso de privatizaciones.
“Por lo tanto, ya tenemos el financiamiento para los próximos tres pagos, o sea 18 meses”, afirmó Caputo ante la prensa en Washington.
El objetivo inmediato es hacer frente a los vencimientos de deuda de julio, que ascienden a U$S4.300 millones, sin que eso implique una caída en las reservas internacionales. El FMI le había pedido al Banco Central acumular al menos U$S8.000 millones en 2026, luego de no cumplir la meta el año anterior. Con más de U$S6.000 millones comprados desde enero, la acumulación avanza, y la estrategia multilateral apunta a que esos dólares no se evaporen en pagos de deuda, como ocurrió en 2025.
En ese marco, la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el FMI -que habilitará un desembolso de U$S 1.000 millones en mayo- fue central. Caputo subrayó que el organismo validó el programa sin exigir reformas tributarias inmediatas y fue “muy respetuoso” de la estrategia oficial, cuyo eje sigue siendo el superávit fiscal. En marzo, el Gobierno registró un superávit financiero de 484.789 millones de pesos, con un saldo primario de 930.284 millones. En el primer trimestre, el sector público acumuló un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PBI.
La relación con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, fue otro punto que Caputo destacó. “Hay una relación de confianza que nunca hubo entre la Argentina y el Fondo”, señaló. Según relató, Georgieva valoró el desempeño del país frente a shocks externos recientes.
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Analistas del mercado advirtieron que el financiamiento multilateral no es neutral: los organismos condicionan su apoyo a reformas orientadas a fortalecer el crecimiento, acumular reservas y mantener la disciplina fiscal. En esa línea, el Banco Central anunció esta semana una flexibilización de los encajes bancarios para contener la volatilidad de las tasas de interés.
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